La Juventus oggi 14 marzo affronterà il Cagliari. I bianconeri per questa partita dovranno fare a meno di Gigi Buffon, Merih Demiral, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala.

Fortunatamente, Andrea Pirlo ha una rosa molto ampia e potrà comunque fare delle rotazioni. Il tecnico bresciano ha ancora qualche dubbio di formazione, in modo particolare in attacco dove è aperto il ballottaggio tra Dejan Kulusevski e Alvaro Morata per affiancare Cristiano Ronaldo. Anche negli altri reparti ci sono alcuni nodi da sciogliere, in modo particolare in difesa.

La Juventus vuole rialzarsi

In casa Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions League, c'è un po' di delusione ma già da oggi 14 marzo i bianconeri hanno l'opportunità di ripartire.

Infatti, la squadra di Andrea Pirlo sarà in campo per affrontare il Cagliari e questa può essere l'occasione per dimostrare che la squadra si è lasciata alle spalle le scorie europee.

Per questa partita, il tecnico della Juventus ripartirà dal 4-4-2 e in porta ci sarà Szczesny. Anche perché Gigi Buffon non ha seguito la squadra in Sardegna a causa di una lombalgia. In difesa, invece, ci sarà il ritorno di Danilo e di Chiellini. Il numero 3 juventino agirà al fianco di De Ligt. Mentre sulla corsia di destra dovrebbe esserciCuadrado. Ma non è da escludere che il colombiano possa riposare. Qualora fosse così sulla destra agirebbe Danilo, mentre sulla sinistra ci potrebbe essere Bernardeschi. A centrocampo, invece, non dovrebbero esserci sorprese e sulla destra ci sarà McKennie, in mezzo spazio ad Arthur e Rabiot, mentre sulla sinistra toccherà a Chiesa.

In attacco si ripartirà da Cristiano Ronaldo, al suo fianco ci sarà uno fra Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. I dubbi di formazione in casa Juventus si risolveranno solo nel pomeriggio dopo la riunione tecnica.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Kulusevski.

Dybala ancora out

Da più di due mesi, la Juventus deve fare a meno di Paulo Dybala. L'argentino è ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato ai primi di gennaio, ma a breve potrebbe tornare a disposizione di Pirlo. Infatti, il numero 10 argentino nella pausa per le nazionali dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. La Joya dovrebbe essere a disposizione per il derby del 3 aprile.

Tra gli assenti per la gara contro la Cagliari c'è anche Rodrigo Bentancur, che è ancora positivo alla Covid-19, la speranza nell'ambiente bianconero è che possa tornare il prima possibile a disposizione di Pirlo.