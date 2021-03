Giorno di vigilia per la Juventus, che scenderà in campo domani sera, 2 marzo, per affrontare lo Spezia nel campionato di Serie A. Una partita che i bianconeri devono cercare di vincere a tutti i costi, considerando la fuga dell'Inter sempre più proiettata verso lo scudetto. Per tenere viva la speranza di agguantare il decimo tricolore consecutivo la Juve, che deve recuperare ancora una partita contro il Napoli, non ha alternative alla vittoria. Di fronte però c'è una squadra che pratica un buon calcio come lo Spezia di Italiano, capace di raccogliere risultati positivi su campi difficili come il San Paolo, ad esempio, ma anche di eliminare la Roma dalla Coppa Italia.

Servirà dunque una prova convincente da parte di una Juventus alle prese con le assenze. Sicuramente fuori Cuadrado, Bonucci e Chiellini in difesa, sarà sicuramente assente anche Arthur a centrocampo. Torna a disposizione invece Danilo, che ha scontato il turno di squalifica.

Formazione Juventus, le parole di Pirlo in conferenza stampa

Pirlo in conferenza stampa ha annunciato che le condizioni di Morata saranno valutate domani mattina, solo dopo si prenderà una decisione relativamente al fatto di portare o meno in panchina il centravanti spagnolo. Che dunque semmai potrebbe solamente subentrare nel finale di gara, visto che in quest'ultima settimana non ha potuto allenarsi al meglio. Nello stesso tempo il tecnico ha confermato Chiesa nel ruolo di esterno offensivo, escludendo che l'ex Fiorentina possa giocare nel ruolo di seconda punta.

Kulusevski con Ronaldo nella squadra titolare

A questo punto non ci sono più dubbi sul fatto che al fianco di Cristiano Ronaldo giocherà ancora una volta Kulusevski. Lo svedese si sta ben disimpegnando in un ruolo che non è del tutto suo e contro il Verona, del resto, il suo voto ha superato la sufficienza. Impossibile rinunciare per Pirlo però soprattutto al campione portoghese, sempre determinante con le sue reti.

In questa fase della stagione è costretto a fare gli straordinari, viste le tante assenze nel reparto offensivo. Ma la Juventus conta molto su di lui per riuscire a portare a casa i tre punti.

La probabile formazione della Juventus

Dunque praticamente fatta la formazione che giocherà contro lo Spezia. Tra i pali dovrebbe giocare Szczesny, mentre in difesa Danilo e Alex Sandro giocheranno sulle corsie esterne.

In mezzo scenderanno in campo Demiral e de Ligt. A centrocampo presenza certa per Chiesa sul binario destro, in mezzo Rabiot e Bentancur. A sinistra McKennie dovrebbe vincere il ballottaggio con Bernardeschi. In attacco come detto invece l'accoppiata Ronaldo-Kulusevski.