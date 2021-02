La Juventus, stasera 17 febbraio, sarà in campo per affrontare il Porto nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Per questa sfida Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci, Arthur, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Anche se l'argentino e il numero 19 juventino sono in Portogallo per stare insieme alla squadra.

Nonostante le assenze, il tecnico della Juventus ha le idee abbastanza chiare sulla formazione da schierare in Champions League. Andrea Pirlo, per il match contro il Porto, sta pensando di fare un cambio in attacco e in modo particolare opterà per Dejan Kulusevski: il numero 44 juventino avrà il compito di affiancare Cristiano Ronaldo.

Mentre Alvaro Morata partirà dalla panchina.

La Juventus farà alcuni cambi

Andrea Pirlo, per la gara di andata di Champions League contro il Porto, farà alcuni cambi, anche viste anche le assenze. In difesa, davanti a Wojciech Szczesny, agirà la linea a quattro composta da Danilo, Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Il brasiliano e il numero 4 juventino avranno il compito di sostituire Cuadrado e Bonucci. Quest'ultimo si è fermato durante l'allenamento di ieri 16 febbraio. Nonostante l'infortunio, Bonucci è comunque partito con la squadra per il Portogallo. Il difensore della nazionale, domani 18 febbraio, sarà sottoposto ad accertamenti per capire l'entità del suo infortunio: per lui si parla di un possibile stop di circa due settimane.

Anche a centrocampo ci saranno delle novità visto che sulla corsia di destra si rivedrà Weston McKennie. L'americano è reduce da un fastidio all'anca ma contro il Porto sarà nuovamente tra i titolari. Insieme a lui agiranno Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot e Federico Chiesa.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Khedira 'tifa' Juventus

I tifosi della Juventus sono in fibrillazione per la gara contro il Porto di Champions League. Per stare vicini alla squadra anche Paulo Dybala e Leonardo Bonucci hanno deciso di volare in Portogallo. Ovviamente i tifosi della Juventus dovranno guardare i bianconeri da casa vista l'emergenza sanitaria. Ma per la partita di oggi 17 febbraio, la squadra di Andrea Pirlo avrà un sostenitore in più.

Infatti, l'ex centrocampista della Juventus, Sami Khedira, tramite Twitter, ha voluto fare il proprio in bocca al lupo agli ex compagni in vista della sfida di Champions League contro il Porto: "In bocca al lupo Juventus. Incrocio le dita per voi!". Dunque, Khedira è ancora molto legato ai bianconeri e non vuol far mancare il suo sostegno a Pirlo e ai suoi ragazzi.