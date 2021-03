Nel gennaio del 2014 la Juventus pescò nel campionato cipriota l'allora 16enne centrocampista offensivo Grigoris Kastanos. Il giocatore classe 1998, dopo l'esperienza nelle giovanili della Juve, ha giocato in prestito in diverse società (Pescara e Zulte Waregem) fino al trasferimento temporaneo al Frosinone nella scorsa estate: in Serie B il centrocampista cipriota ha finora disputato 24 presenze realizzando due gol.

Il giocatore in carriera ha anche totalizzato 31 presenze con la nazionale di Cipro.

Kastanos ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Di recente è stato protagonista di un'intervista a Teleuniverso, in cui ha avuto modo di parlare della sua esperienza alla Juventus nelle scorse stagioni, dichiarando anche che la sua speranza è quella di poter ritornare in bianconero e di giocarsi le sue possibilità.

Kastanos spera in un ritorno alla Juventus

Il centrocampista offensivo Grigoris Kastanos nell'intervista ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus: "Ho esordito in Serie A con i bianconeri ai tempi di Allegri e devo dire che la sera prima di quella sfida non ho dormito un secondo per l’emozione".

Kastanos ha poi raccontato la gioia di allenarsi con campioni come Cristiano Ronaldo e Chiellini. Ha poi sottolineato come sia un sogno vestire la maglia della Juventus, aggiungendo: "Spero di ritornarci per giocarmi le mie chance".

Il centrocampista ha poi voluto elogiare anche le capacità dell'allenatore Massimiliano Allegri. Ha infatti dichiarato: "Per me è uno dei migliori allenatori al mondo ma non c'è bisogno che lo dica io".

La carriera professionale di Kastanos

Arrivato nel 2014 alla Juventus dalla società cipriota del Paralimni, Kastanos ha giocato tre stagioni nelle giovanili della società bianconera. Nel 2017 si è trasferito in prestito in Serie B al Pescara dove ha disputato otto partite. Successivamente c'era stato il trasferimento nel campionato belga, allo Zulte Waregem, con il quale ha giocato solo una partita.

Il ritorno alla Juventus era avvenuto nel 2018-2019, quando è stato protagonista con l'Under 23 in serie C giocando 30 partite e realizzando 3 gol. In quella stagione ha anche esordito anche in serie A grazie a Massimiliano Allegri. Nel 2019-2020 è ritornato in prestito al Pescara, dove ha giocato 24 partite senza realizzare gol. Dalla scorsa estate è invece finito in prestito al Frosinone, sempre in Serie B.

Nel suo palmares vanta uno scudetto conquistato con la Juventus nella stagione 2018-2019 e un torneo di Viareggio con la Primavera bianconera nel 2016.