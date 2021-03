La Juventus sarebbe sempre interessata a riportare Paul Pogba a Torino. Il centrocampista non avrebbe ancora raggiunto l'accordo con il Manchester United per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno e sarebbe disposto a lasciare la Premier League per intraprendere una nuova avventura. Andrea Pirlo, dopo averlo avuto come compagno di squadra, lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma servirebbe un grosso sacrificio da parte della società. Il francese, attualmente, percepisce uno stipendio da circa 15 milioni di euro, lo stesso che avrebbe richiesto anche Paulo Dybala per continuare la sua avventura in bianconero.

Nelle settimane precedenti, il procuratore del centrocampista, Mino Raiola, avrebbe già fatto intendere che l'avventura del suo assistito con i Red Devils dovrebbe essere giunta al termine, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid.

Juventus: si lavorerebbe allo scambio con Pogba

La possibile strategia della Juventus per riportare Pogba a Torino potrebbe prevedere l'addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non avrebbe escluso l'addio e, dalla sua cessione, la società avrebbe la possibilità di risparmiare l'oneroso stipendio da 31 milioni di euro che il numero sette percepisce. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, le due società avrebbero anche parlato di uno scambio che riguarderebbe proprio i cartellini di Pogba e Cristiano Ronaldo.

Il contratto del portoghese scadrà nel 2022 ma la sua cessione potrebbe essere presa in considerazione già a partire da questa estate perché consentirebbe alla società di Andrea Agnelli di risparmiare circa 60 milioni di euro. Il Manchester United, da parte sua, avrebbe fretta di risolvere la questione legata a Pogba perché correrebbe il rischio di perderlo a parametro zero dopo aver investito ben 105 milioni di euro pagabili in due anni per il suo cartellino.

Il possibile scambio, invece, farebbe felice la Juventus che, nel 2018 ha sborsato circa 117 i milioni per acquistarlo dal Real Madrid, 100 di cartellino, 12 di commissioni e 5 di oneri accessori. All'attaccante, invece, sono stati garantiti 31 milioni netti di ingaggio all'anno, per un totale di 120 milioni in 4 stagioni.

Juventus: anche il Miami di Beckham su Ronaldo

L'ex Real Madrid avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro ,ma sarebbe stato corteggiato anche da David Beckham, proprietario dell'Inter Miami, squadra della MLS League in cui giocano gli ex juventini Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. L'ex esterno del Real Madrid, inoltre, avrebbe avuto il sogno di creare la fantastica coppia d'attacco composta da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.