Il portiere della Fiorentina David De Gea potrebbe diventare uno dei prossimi obiettivi del calciomercato estivo della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni, la società bianconera non sarebbe molto soddisfatta delle prestazioni di Michele di Gregorio e dopo appena un anno dal suo ingaggio, potrebbe decidere di puntare su un profilo con più esperienza come il portiere spagnolo. Con il contratto in scadenza nel giugno 2025 e con l’opzione di rinnovo automatico per un ulteriore anno a disposizione della Fiorentina, per la Juve sarebbe necessaria la volontà del giocatore al trasferimento a Torino per chiudere un’eventuale trattativa.

Di Gregorio non avrebbe convinto pienamente la Juve

Nonostante le indubbie qualità messe in mostra ai tempi in cui indossava la maglia del Monza, Di Gregorio non avrebbe convinto pienamente la dirigenza della Juventus. Pur considerato dagli addetti ai lavori come un portiere affidabile tra i pali e dotato di buone doti reattive, alcune incertezze mostrate nel corso di questa stagione, avrebbero sollevato alcuni dubbi all’interno della società bianconera. Approdato alla Juventus in prestito oneroso per 4,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni di più altri due di bonus, Di Gregorio ha probabilmente patito la difficile gestione di Thiago Motta e la possibile pressione di giocare in un club con grandi aspettative.

Presupposti che renderanno determinante per il suo futuro prossimo il rendimento che il portiere riuscirà a fornire in questa ultima fase di stagione tra i pali della Juventus.

La Juve punterebbe a un portiere di esperienza

Nonostante non sia più giovanissimo (34 anni compiuti), De Gea ha dimostrato negli anni di essere un portiere di grande affidabilità, con ottimi riflessi pronti e una notevole capacità di lettura delle traiettorie.

Dopo l’esperienza al Manchester United, il portiere spagnolo è riuscito a mettersi in mostra anche a Firenze, offrendo ottime prestazioni e un rendimento continuo anche con la maglia viola. Presupposti, che uniti a doti di leadership e a ottimi mezzi atletici e tecnici, avrebbero attirato le attenzioni della Juventus, con la società bianconera che complici alcune possibili difficoltà riscontrate nel corso della stagione a Di Gregorio, potrebbe valutare la possibilità di affidare al portiere spagnolo il ruolo di titolare già dall’inizio del prossimo campionato.

La Fiorentina può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto di Di Gea

Un elemento cruciale da considerare nell'ipotetica trattativa tra la Juventus e Fiorentina è la situazione contrattuale del portiere spagnolo. Infatti, il club viola potrebbe esercitare un'opzione per il rinnovo automatico del contratto di De Gea per un'ulteriore stagione, spostando la scadenza da giugno 2025 all'estate 2026. Questa clausola non dovrebbe tuttavia complicare gli eventuali piani della Juventus. Infatti, la volontà di De Gea potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella vicenda e, qualora il portiere spagnolo fosse interessato a un trasferimento a Torino, potrebbe esercitare una pressione sul club viola per facilitare la trattativa anche in virtù di un finale di carriera ad alti livelli in un club che molto probabilmente parteciperà alla alla Champions League.