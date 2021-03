Saranno due settimane molto importanti quelle che porteranno al derby di Torino previsto il 3 aprile. La sconfitta contro il Benevento ha portato infatti la dirigenza della Juventus a mettere in discussione il lavoro di Pirlo. Sorprende infatti il modo in cui la squadra bianconera ha perso, dimostrando un atteggiamento lontano dalla mentalità vincente che ha sempre contraddistinto la Juventus. Per questo le prossime due partite contro Torino e Napoli per Pirlo potrebbero costituire l'ultimo banco di prova, l'occasione per capire se potrà far parte del progetto sportivo bianconero anche la prossima stagione.

Tanti addetti ai lavori in questi giorni si sono soffermati sulla situazione che sta vivendo la Juventus. Da una parte c'è chi sostiene che la società bianconera cambierà allenatore in estate, dall'altra invece c'è la convinzione che Pirlo sarà il tecnico della Juventus anche la prossima stagione. In questa ultima categoria rientra anche il giornalista sportivo Paolo Paganini. Il noto esperto di mercato della Rai sul suo account Twitter si è detto convinto che Pirlo rimarrà alla Juventus anche nella stagione 2021-2022.

Pirlo dovrebbe rimanere a meno di un altro tonfo come quello contro il Benevento

Il giornalista sportivo Paolo Paganini su Twitter ha dichiarato: "La Juventus a meno di altri tonfi clamorosi tipo Benevento vuole proseguire con Pirlo".

Secondo l'esperto di mercato sembra difficile pensare che il presidente Agnelli possa cambiare sull'allenatore scelto proprio da lui la scorsa estate. L'unica situazione che potrebbe portarlo a sostituire Pirlo è un eventuale finale di stagione deludente dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni da parte della Juventus. Paganini ha poi parlato anche del mercato che potrebbe portare avanti la Juventus.

Secondo l'esperto di mercato infatti ci saranno "parecchie cessioni e pochi acquisti mirati". Ha poi aggiunto che dalla prossima stagione potremmo assistere al ritorno su una panchina di due allenatori che hanno dimostrato di essere vincenti nella loro carriera. Si tratta di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri.

Allegri o Gasperini possibili sostituiti di Pirlo

Non dello stesso parere di Paganini alcuni giornali sportivi, italiani e non. C'è infatti chi sostiene che potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri a Torino a due anni dal suo esonero dalla panchina dalla Juventus. Dalla Spagna invece si parla di un possibile ingaggio da parte della società bianconera di Giampiero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha più volte ribadito di voler rimanere a Bergamo. Non ha mai nascosto però che gli piacerebbe allenare la Juventus, società in cui è cresciuto come giocatore ma anche come allenatore. Ha guidato infatti la Primavera bianconera prima di iniziare ad allenare in Serie A.