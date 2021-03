Italia-Irlanda del Nord sarà il primo impegno della nazionale azzurra di Roberto Mancini nel cammino che dovrà portare ai prossimi mondiali di calcio, che si giocheranno in Qatar nel 2022. Dopo aver clamorosamente fallito l'accesso agli ultimi mondiali, l'Italia non può assolutamente mancare al prossimo grande appuntamento calcistico che seguirà agli Europei in calendario quest'anno dopo il rinvio del 2020. La nazionale è in grande crescita, come testimoniano gli ultimi risultati, e c'è grande fiducia. Guai però a sottovalutare gli avversari del girone. Sono tre le gare che si affronteranno nel giro di una settimana.

Alla sfida casalinga contro l'Irlanda del Nord del 25 marzo (fischio d'inizio ore 20:45) seguiranno il match del 28 marzo contro la Bulgaria e il 31 marzo contro la Lituania.

Italia, sono 38 i convocati di Mancini

Visti i tre appuntamenti molto ravvicinati, e la necessità di dover portare a casa i tre punti per iniziare ad avvicinarsi al traguardo della qualificazione, il ct Mancini ha convocato la bellezza di 38 calciatori.

Assente Jorginho a centrocampo, ma le alternative non mancano di certo in tutti i ruoli. In questo modo l'allenatore avrà a disposizione sempre elementi al top della condizione atletica e che conoscono comunque già bene i dettami tattici della nazionale.

Cristante acciaccato è tornato a casa

Un elemento è però già rientrato in sede ed è il centrocampista della Roma Bryan Cristante, che non sarà disponibile per questi tre appuntamenti dell'Italia.

Il mediano ha accusato un fastidio al pube e dunque per motivi precauzionali non sarà rischiato da Mancini. Pedina duttile, visto che può giocare anche da difensore centrale, avrà sicuramente altre occasioni per mettersi in mostra.

Italia, la possibile formazione di Mancini

Sicuramente ci sono alcuni dubbi da sciogliere relativamente all'undici che affronterà l'Irlanda del Nord.

Il 4-3-3 dovrebbe essere il modulo scelto da Mancini. Tra i pali giocherà sicuramente Donnarumma, in difesa a destra Florenzi è sicuro di una maglia mentre dal lato opposto è ballottaggio tra Emerson e Spinazzola, con il primo leggermente favorito. Al centro dovrebbero giocare Bonucci e Chiellini, ma occhio alle sorprese. In mezzo al campo senza Jorginho in regia Mancini si affiderà a Locatelli. Queste almeno le indicazioni dopo il primo allenamento. Ai lati del calciatore del Sassuolo ci sarà sicuramente Verratti e probabilmente uno tra Pellegrini e Mandragora. In attacco il tridente vede Immobile favorito su Belotti nel ruolo di prima punta. I due esterni offensivi saranno invece Insigne e Chiesa, che garantiranno velocità e tecnica per scardinare la difesa irlandese.