La Juventus, in queste settimane, dovrà cercare di scalare posizioni in classifica in vista della prossima stagione. Lo scudetto sembra ormai sfumato, ma la squadra di Andrea Pirlo dovrà assolutamente conquistare un posto in Champions League. Al termine della stagione, la dirigenza tirerà le somme ed è possibile che metta in atto una vera e propria rivoluzione. Infatti, alcuni giocatori hanno avuto troppi alti e bassi perciò rischiano la cessione. In particolare, a centrocampo potrebbero esserci grandi cambiamenti come ha spiegato Paolo Paganini su Twitter: "Sarà rivoluzione a centrocampo per la Juventus".

Il giornalista ha anche parlato dei possibili obiettivi per rinforzare la mediana bianconera: "Gli obiettivi sono: Locatelli, Jorginho, Pogba e Van de Beek".

Buongiorno. Sarà rivoluzione a centrocampo per la #Juventus. In uscita Ramsey,Rabiot e forse Bentancur. Gli obiettivi sono: Locatelli, Jorginho, #Pogba e Van de Beek. A oggi ci sono più chances per l’olandese che per il francese, mi dicono dal Principato. — Paolo Paganini (@PaPaganini) March 29, 2021

Tre centrocampisti a rischio cessione

La Juventus, in estate, potrebbe cedere tre dei suoi centrocampisti. Infatti, Paolo Paganini ha spiegato che Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur potrebbero lasciare il club bianconero: "In uscita Ramsey, Rabiot e forse Bentancur". In caso di partenza di questi tre giocatori la Juventus potrebbe prendere Locatelli, Jorginho, Van de Beek e Pogba.

Ma arrivare al centrocampista francese non sarebbe affatto facile come ha spiegato lo stesso Paolo Paganini: "A oggi ci sono più chances per l’olandese che per il francese, mi dicono dal Principato". Dunque a tutte queste liste saranno da monitorare per capire chi davvero potrà lasciare la Juventus e chi invece potrà arrivare.

La Juventus pensa al derby

Mentre la dirigenza della Juventus è impegnata a capire cosa bisognerà fare in sede di mercato, Andrea Pirlo deve cambiare la sua squadra.

L'atteggiamento visto contro il Benevento non è piaciuto al tecnico bresciano che adesso è chiamato a dare una scossa. In questi giorni, la squadra ha lavorato al JTC senza i nazionali e solo a fine settimana il gruppo sarà al completo. Da giovedì 1° aprile, la Juventus ritroverà tutti i giocatori che sono al seguito delle rispettive selezioni e Pirlo potrà mettere nel mirino il derby della Mole.

In questa sfida, la Juventus dovrà dimostrare maggiore carattere anche perché bisogna assolutamente fare punti dopo la debacle contro il Benevento. La buona notizia per Pirlo è che i sudamericani, in questi giorni, sono rimasti a Torino. Dunque, i vari Danilo, Cuadrado, Alex Sandro e Bentancur hanno lavorato per ritrovare la forma migliore. Il numero 12 juventino si è lasciato alle spalle il problema fisico accusato contro il Cagliari e per la sfida contro il Torino sarà a disposizione. Alex Sandro, sabato 3 aprile, dovrebbe essere titolare.