L'eliminazione del Milan negli ottavi di finale di Europa League conferma il momento difficile del calcio italiano. Dopo l'eliminazione di Juventus, Atalanta e Lazio in Champions League, è toccato alla squadra di Pioli uscire dalla competizione. Ai quarti si è qualificato il Manchester United con il punteggio complessivo fra andata e ritorno di 2 a 1 per gli inglesi. Protagonista indiscusso della squadra inglese il centrocampista Paul Pogba. Entrato nel secondo tempo, ha deciso la sfida segnando l'unico gol del match, dopo l'1 a 1 dell'andata. Il francese nelle ultime ore è ritornato di nuovo alla ribalta mediatica per motivi di mercato.

Il giornalista sportivo Paolo Paganini sul suo account ufficiale di Twitter ha rivelato infatti che ci sarebbe stato un incontro fra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e Mino Raiola.

L'agente sportivo cura gli interessi sportivi di Mathijs de Ligt ma anche di Paul Pogba. Proprio per questo l'esperto di mercato ha lanciato un'indiscrezione sottolineando come i due potrebbero aver parlato proprio del futuro del centrocampista del Manchester United.

Incontro Paratici-Raiola a Milano

"Un uccellino mi ha detto che c’è stato un incontro di mercato in un noto albergo di Milano fra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e Mino Raiola. Avranno per caso riparlato di Pogba e non solo? Lo scopriremo". Un post che ha suscitato clamore fra i tanti tifosi della Juventus, che vorrebbero il ritorno di Pogba a Torino.

Negli ultimi giorni infatti si è parlato anche di un possibile scambio di mercato Cristiano Ronaldo-Pogba con il portoghese al Manchester United e il francese alla Juventus. Attualmente non arrivano conferme in merito allo scambio, sembra anche difficile pensare all'arrivo di Pogba a Torino per i costi pesanti che la società bianconera dovrebbe sostenere.

Si parla infatti di una valutazione di mercato di circa 70 milioni. Inoltre il francese guadagna circa 16 milioni a stagione.

Pogba potrebbe arrivare in caso di cessioni pesanti

L'eventuale arrivo di Paul Pogba potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessioni pesanti. Si parla di un possibile addio di Cristiano Ronaldo ma anche di quello di Paulo Dybala.

In tal caso la trattativa potrebbe concretizzarsi. Il francese va in scadenza di contratto a giugno 2022. In caso di mancato rinnovo di contratto, il Manchester United dovrà cercare di cederlo in estate per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Per il centrocampo la Juventus sta lavorando anche su altri nomi. Piace Manuel Locatelli del Sassuolo, protagonista di una grande stagione con la squadra emiliana. Il giocatore costerebbe la metà del cartellino di Pogba e si accontenterebbe di uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione.