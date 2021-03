La Juventus, in queste settimane, sta iniziando a pensare a qualche rinforzo per la prossima stagione. Proprio per migliorare la rosa del futuro, Fabio Paratici starebbe pensando in particolare al centrocampista Houssem Aouar, giocatore francese del Lione.

Stando a quanto afferma la testata spagnola Todofichajes, la Juventus e il Lione avrebbero praticamente trovato un accordo sulla base di 40 milioni più l'inserimento del cartellino di De Sciglio (che già milita in prestito nel club transalpino). La Juventus, per Aouar, avrebbe battuto la concorrenza del Real Madrid.

De Sciglio potrebbe rimanere in Francia

Al termine della scorsa stagione, Mattia De Sciglio ha lasciato la Juventus per andare in prestito al Lione. In Francia l'esterno italiano sta facendo piuttosto bene e sarebbe felice di restare in Ligue 1. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero inserire il cartellino di De Sciglio per arrivare ad Aouar: questo permetterebbe infatti a Paratici di abbassare il cash da versare al Lione. Per Aouar, la Juventus dovrebbe pagare circa 40 milioni. Il giocatore classe '98 sarebbe considerato il rinforzo ideale per il centrocampo bianconero, alla ricerca di maggiore qualità.

Per un centrocampista che entra ce ne potrebbe essere anche uno in uscita: tra i possibili partenti ci sarebbe Aaron Ramsey. Il gallese è spesso fermo ai box e quando è stato a disposizione non ha dato le risposte sperate.

Inoltre, da una sua partenza la Juventus potrebbe risparmiare i soldi dell'ingaggio e ovviamente i bianconeri incasserebbero del cash dalla cessione del suo cartellino. Per la Juventus vendere Ramsey rappresenterebbe un'ottima opportunità anche a livello di bilancio. Sul gallese ci sarebbero gli occhi di alcuni club di Premier League, ma per riportarlo in Inghilterra sarà necessario versargli lo stesso stipendio che percepisce alla Juventus. La richiesta dei bianconeri per cederlo sarebbe di circa 15 milioni.

La Juventus riprende la preparazione

Se Fabio Paratici è concentrato sul futuro, intanto Andrea Pirlo deve pensare al finale di stagione. Oggi, 25 marzo, la Juventus riprenderà gli allenamenti alla Continassa, anche se mancheranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La buona notizia per Pirlo, però, è che al JTC saranno presenti i sudamericani.

Dunque, la Juventus inizia a pensare al derby del 3 aprile. Per questa sfida potrebbe tornare a disposizione Paulo Dybala che dovrebbe rientrare in gruppo. Questi potrebbero essere gli ultimi mesi a Torino per l'argentino visto che, al momento, il rinnovo di contratto non sta arrivando e la Juventus per lui sarebbe disposta ad accettare eventuali offerte già in questa estate.