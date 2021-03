La 26esima giornata di campionato ha regalato diversi episodi controversi dal punto di vista arbitrale. Nella maggior parte dei casi però non hanno pesato sul risultato finale della partita. L'esempio per eccellenza il fallo di mani in area della Lazio di Hoedt nel match contro la Juventus. Poteva essere sanzionato con il rigore, in ogni caso la squadra di Pirlo è riuscita comunque a battere quella di Inzaghi per 3 a 1. Pesano invece le decisioni arbitrali in Crotone-Torino, in occasione del rigore per il Crotone sarebbe stato da sanzionare un fallo della punta calabrese Messias. Pavoletti poteva essere espulso in Sampdoria-Cagliari, decisione pesante in quanto la punta partecipa in maniera decisiva al gol del pareggio dei sardi.

La classifica senza errori arbitrali dopo 26 giornate vede al primo posto l'Inter, con un +14 sulla Juventus che è seconda. Seguono Napoli, Milan, Atalanta, Roma, Lazio e Verona. Ancora penalizzato il Torino rispetto alla classifica reale. Secondo questa speciale classifica infatti i granata avrebbero dovuto avere 28 punti, in quella reale ne hanno otto in meno.

Classifica senza errori arbitrali, Inter prima a 68, segue la Juventus a 54 ed il Napoli a 51

La classifica senza errori arbitrali dopo 26 giornate di campionato ci dice che al primo posto c'è l'Inter a 68 punti, che ha +6 punti rispetto a quello reale. Sarebbe stata danneggiata dagli arbitri anche la Juventus, che in questa speciale classifica è seconda a 54 punti, a +2 rispetto a quella reale.

Il Napoli è invece a 51 (+4), seguono Milan (-6), Atalanta, Roma (-1) e Lazio (-2). Come dicevamo la più penalizzata è il Torino a 28 (+8 punti rispetto alla reale). Per il resto la maggior parte delle squadre non hanno subiti episodi sfavorevoli, eccetto la Sampdoria, che in questa speciale classifica ha +2 rispetto a quella reale.

Classifica reale dopo la 26esima giornata di campionato

L'Inter si conferma anche contro l'Atalanta e consolida il primato in classifica portandosi a 62 punti, a +6 sul Milan secondo. Segue la Juventus a 52 (con una partita in meno come il Napoli), Roma a 50 e l'Atalanta a 49. Il Napoli invece grazie alla vittoria contro il Bologna si porta a 47 punti, la Lazio invece perde punti dal quarto posto dopo la sconfitta contro la Juventus.

Attualmente è a 43 punti. Il Verona è a 38, la squadra di Juric precede il Sassuolo (36), la Sampdoria e l'Udinese (32). Il Bologna ne ha 28, il Genoa 27, successivamente ci sono tre squadre a 26 punti: Benevento, Spezia e Fiorentina. Il Cagliari è a 22 punti, segue il Torino a 20 (che deve recuperare due partite). Il Parma è diciannovesimo a 16 punti, il Crotone ne ha 15 grazie alla vittoria contro il Torino.