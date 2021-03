L'ennesima delusione in Champions League potrebbe portare la Juventus a rinnovare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. L'arrivo di tanti giocatori poco più che ventenni nello scorso Calciomercato estivo potrebbe essere integrato in estate, magari pescando fra giovani ma già pronti per giocare a livelli importanti. Fra questi rientra il classe 1994 Robin Gosens, probabilmente uno dei migliori centrocampisti di fascia del campionato. Il tedesco è in grado di coprire tutta la fascia con grande facilità, dando un ottimo contributo in fase difensiva ed in quella offensiva. A tal riguardo, solo in campionato in 22 partite ha realizzato nove gol e fornito quattro assist decisivi ai suoi compagni.

Potrebbe quindi rappresentare un obiettivo di mercato per la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. L'Atalanta sarebbe pronta a cederlo, ma chiederebbe almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino. Un prezzo importante che potrebbe essere finanziato dalla cessione di qualche esubero della rosa bianconera.

L'Atalanta valuta Gosens circa 40 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta potrebbe vendere Robin Gosens la prossima estate per non meno di 40 milioni di euro. Il centrocampista tedesco piace alla Juventus, che potrebbe decidere di rinforzare la fascia sinistra. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa decidere di cedere Alex Sandro, che ha mercato in Inghilterra. Il classe 1991 piace infatti al Manchester City.

La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro, soldi utili per poter arrivare al giocatore dell'Atalanta. Su Gosens però ci sarebbe anche l'Inter, alla ricerca di un rinforzo importante sulla fascia sinistra. La strategia di mercato della società nerazzurra è quella di regalare a Conte un altro giocatore importante di fascia, dopo l'acquisto nello scorso calciomercato estivo di Hakimi.

Il mercato della Juventus

Si parla molto del possibile acquisto di Gosens da parte della Juventus. La società bianconera però starebbe seguendo l'evoluzione della situazione di Marcelo al Real Madrid. Il terzino brasiliano è oramai una riserva, Zidane infatti gli preferisce Mendy. La società spagnola inoltre starebbe lavorando all'acquisto di Raphael Guerreiro, altro terzino sinistro.

Di conseguenza il brasiliano è destinato a lasciare il Real Madrid. Potrebbe rappresentare un'occasione di mercato essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Allo stesso tempo potrebbe accettare un contratto a circa cinque milioni di euro a stagione. Somma importante ma sostenibile anche grazie al Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata sugli stipendi dei giocatori che arrivano dai campionati esteri.