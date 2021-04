La Juventus la prossima estate potrebbe rivoluzionare la rosa. Sono tanti i giocatori a rischio partenza, fra questi spiccano Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey e Dybala. Dovrebbero essere confermati invece Bonucci, De Ligt, Danilo, Arthur Melo, Kulusevski, Cristiano Ronaldo e Chiesa. Negli ultimi giorni però si parla con insistenza del Real Madrid interessato a riportare in Spagna la punta portoghese. Una trattativa però non semplice anche per una società ricca come quella spagnola, anche perché acquistare Ronaldo significherebbe investire una somma importante fra costo del cartellino e quello dell'ingaggio.

Altro giocatore che in questi giorni è finito al centro della ribalta mediatica in Spagna è Mathijs De Ligt. Come riporta il giornalista sportivo Massimo Pavan, il Barcellona starebbe pensando al centrale della Juventus come possibile rinforzo difensivo per la prossima stagione. Sarebbe l'acquisto copertina di Laporta, eletto recentemente presidente della società catalana.

Laporta vorrebbe acquistare De Ligt

Il giornalista Massimo Pavan ha recentemente riportato l'indiscrezione alimentata dalla stampa spagnola e che parla di un interesse concreto del Barcellona per Mathijs De Ligt. Il centrale olandese piace molto alla società catalana, sarebbe Laporta a volere l'acquisto del classe 1999. Difficile pensare però che la Juventus possa privarsi di De Ligt, che viene considerato dalla società bianconera il presente ed il futuro della difesa.

Inoltre, la valutazione di mercato del giocatore è di almeno 80 milioni di euro. Soldi che attualmente il Barcellona non vorrebbe (e forse non potrebbe) spendere. Di conseguenza tale indiscrezione potrebbe rimanere tale, anche perché non arrivano conferme in tal senso dai giornali sportivi italiani.

Possibile scambio Dembélé-Dybala

La Juventus potrebbe però definire un'altra trattativa con il Barcellona. Si parla infatti di un possibile scambio di mercato Dybala-Dembélé, con l'argentino che finirebbe in Catalogna e il francese a Torino. Le recenti prestazioni dell'ex Borussia Dortmund lasciano pensare che però difficilmente il Barcellona lo lascerà partire.

Non a caso si parla di rinnovo di contratto per Dembélé, che va in scadenza di contratto con la società catalana a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

Ritornando alla difesa, la Juventus nelle ultime ore ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Radu Dragusin. Il centrale romeno classe 2002 ha firmato fino a giugno 2025. Sarà quindi parte integrante della rosa bianconera la prossima stagione. La difesa della Juventus 2021-2022 dovrebbe essere formata da Bonucci, De Ligt, Demiral e Dragusin. Dubbi su Chiellini, che potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. In tal caso potrebbe ritornare Rugani, la possibile alternativa è l'ingaggio di Jerome Boateng, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2021.