Secondo quanto riportato su X dal giornalista Riccardo Meloni il rapporto fra la Juventus ed il suo attaccante Dusan Vlahovic sarebbe praticamente agli sgoccioli. Anche per il giornalista Nicolò Schira alla Continassa non riterrebbero più incedibile il centravanti serbo.

Juventus, Meloni non ha dubbi: 'La storia tra il club bianconero e Dusan Vlahovic è arrivata ai titoli di coda'

Il giornalista Riccardo Meloni ha scritto su X un messaggio nel quale sottolinea come l'avventura alla Juventus di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 spesso nel mirino di critiche dei tifosi bianconeri, starebbe per concludersi: "La storia tra Vlahovic e la Juventus è arrivata ai titoli di coda: ora resta da capire se l'addio sarà a fine stagione o se ci sono i margini (un club è fortemente interessato) per una sua partenza già a gennaio.

Il futuro, in bianconero, non è più del serbo". Una notizia, quella riferita da Meloni, riportata in queste ore anche da altri media e che confermerebbe la volontà della Juventus di cambiare centravanti già da gennaio magari attuando uno scambio con altri club.

Meloni, in un secondo post, ha cercato poi di analizzare più ad amplio raggio quello che dovrebbe fare la Juventus per ritrovare la giusta rotta in questa seconda parte di stagione: "Ritrovare l'equilibrio. Questo è l'obiettivo più importante in casa Juventus adesso: ritornare ad essere una squadra difficile da attaccare, quella dei clean sheet, quella che non ha bisogno di segnare 3 gol a partita per vincere. Serve ritrovare equilibrio anche nei giudizi.

Non tutto è da buttare, non è tutto un disastro, ma c'è da migliorare sotto ogni aspetto. Di Gregorio, Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez non sono dei bidoni e possono essere risorse importanti per la squadra. Thiago Motta non è un mediocre, ma deve dimostrare ora di valere la Juventus. In tutto questo, bisogna ripartire da Kenan Yildiz, che nei momenti delicati ha sempre risposto presente".

Juventus, Schira: 'Vlahovic alla Continassa non è più considerato un incedibile'

Di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic ha scritto sul proprio account X anche il giornalista Nicolò Schira: "Dusan Vlahovic non è più incedibile per la Juventus. Al momento non c'è nessun accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026.

La Juve valuterà in questi mesi le offerte per l'attaccante".

Su quello che potrebbe essere il sostituto di Vlahovic Schira ha poi aggiunto: "Joshua Zirkzee ha aperto le porte ad un possibile ritorno in Serie A: la Juventus è in trattative con il suo agente Kia Joorabchian e proverà a prenderlo dal Manchester United. La Juve ha offerto il prestito con diritto di riscatto, ma lo United chiede l'obbligo".