Uno dei reparti che con ogni probabilità l'Inter potrebbe rivoluzionare nella prossima sessione di Calciomercato è quello del centrocampo. I nerazzurri sarebbero in cerca di rinforzi per alzare il livello nel reparto di centrocampo e creare una squadra ulteriormente competitiva soprattutto in campo europeo. L'anno prossimo, infatti, la squadra di Antonio Conte sarà in prima fascia in Champions League e per questo motivo non potrà permettersi di uscire ancora alla fase a gironi, come successo negli ultimi anni. Oltre ai grandi obiettivi. il club meneghino sarebbe in cerca di giovani talenti da alternare ai titolari e uno dei nomi circolati negli ultimi giorni sarebbe quello di Mattias Svanberg.

L'Inter avrebbe messo nel mirino Svanberg

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Mattias Svanberg in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista svedese sembra essere pronto per il grande salto nel calcio che conta in una squadra che punta a vincere. Il Bologna lo ha lanciato nel grande calcio, acquistandolo dal Malmo nell'estate del 2018 per poco più di 4 milioni di euro. Bravo, poi, Sinisa Mihajlovic a credere in lui, facendolo giocare con continuità. In questa stagione, inoltre, il classe 1999 ha dimostrato di essere incisivo anche sotto porta, avendo messo a segno cinque reti, collezionando due assist in trenta partite giocate in campionato.

Numeri importanti, che farebbero sicuramente comodo a Antonio Conte, che chiede centrocampisti che possano avere gol nelle gambe visto che quelli attualmente in rosa non hanno segnato tantissimo in questa stagione.

Christian Eriksen e Marcelo Brozovic sono fermi ad una sola rete, mentre Barella ne ha fatti tre. Anche per questo il tecnico ha chiesto un rinforzo di livello in mezzo al campo, che potrebbe essere Rodrigo De Paul, e un altro giocatore che possa ruotare con i titolari e questo potrebbe essere proprio Svanberg.

La possibile trattativa con il Bologna

Inter e Bologna potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi mesi per discutere del futuro di Mattias Svanberg. Le soluzioni sono due: bloccare il centrocampista svedese, tenendolo in rossoblu per un'altra stagione per fargli ultimare il processo di crescita o portarlo a Milano sin da subito.

Nel secondo caso, le due società potrebbero trattare uno scambio alla pari. Il nome che piacerebbe a Sabatini è quello di Radja Nainggolan, attualmente in prestito secco al Cagliari. Qualora il Ninja non dovesse restare al Cagliari, a quel punto il club nerazzurro potrebbe metterlo sul piatto per arrivare a Svanberg. In questo modo i nerazzurri realizzerebbero anche una plusvalenza, oltre a liberarsi di un pesante ingaggio.