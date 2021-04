Uno dei nomi che con ogni probabilità caratterizzerà la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Andrea Belotti. Il Gallo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e senza il rinnovo il Torino sarà costretto a cederlo per non perderlo a parametro zero l'anno successivo. Sono tante le società che avrebbero mostrato interesse per il centravanti della Nazionale italiana e tra queste ci sarebbe l'Inter, in cerca di un rinforzo importante nel reparto avanzato per far rifiatare Romelu Lukaku, che quest'anno ha giocato praticamente sempre, salvo qualche problemino fisico.

Belotti nel mirino dell'Inter

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti in vista della prossima estate. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo di peso nel reparto avanzato, visto che Andrea Pinamonti non ha convinto a pieno Antonio Conte e per questo motivo sarà ceduto, anche per permettergli di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questa stagione. Il Gallo piace molto al tecnico nerazzurro essendo in grado di giocare sia con Lautaro Martinez che con Romelu Lukaku, dato che anche al Toro spesso gioca lontano dalla porta.

Il club di Urbano Cairo, inoltre, potrebbe essere costretto a cederlo questa estate a causa del contratto in scadenza a giugno 2022. Le trattative per il rinnovo stentano a decollare e il rischio di perderlo a parametro zero l'anno successivo è molto alto.

Il classe 1993, inoltre, vorrebbe fare quel salto di qualità che non è riuscito a fare con il Torino, giocando con continuità a livello europeo e in lotta ai vertici del campionato. Anche in questa stagione Belotti ha fatto il proprio dovere, andando già in doppia cifra, visto che ha messo a segno dodici reti e collezionato cinque assist in ventisette presenze in campionato.

Inter che, comunque, non è l'unica interessata visto che sul Gallo ci sarebbero anche Roma e Milan.

La trattativa

Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2022, il Torino non può avanzare le stesse richieste fatte negli anni scorsi per Andrea Belotti, con Cairo che un'estate arrivò a chiedere anche 100 milioni per il suo cartellino.

La questione contrattuale e la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio ha cambiato le carte in tavola e per questo motivo i granata potrebbero essere disposti a trattare anche per una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. L'Inter, dal proprio canto, avrebbe qualche contropartita tecnica che potrebbe interessare al Toro per abbassare l'esborso economico. I due nomi principali sarebbero quelli del portiere Radu e del giovane attaccante, Andrea Pinamonti, che all'ombra della Mole potrebbe esplodere definitivamente.