In casa Inter ci si prepara a un'estate in cui non solo si punterà a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma anche a respingere gli assalti dei top club europei per i propri gioielli. L'ottima annata disputata fino ad ora, con i nerazzurri in testa alla classifica di campionato con 65 punti, a più sei sul Milan e a più dieci sulla Juventus, ha attirato l'attenzione di alcune società sui giocatori più importanti.

Il Barcellona, su tutte, già l'anno scorso guardava in casa nerazzurra per rinforzare l'attacco, visto che ha corteggiato a lungo Lautaro Martinez. Con il rinnovo di contratto in arrivo per il "Toro", i blaugrana avrebbero cambiato obiettivo e adesso vorrebbero Romelu Lukaku.

Barcellona su Romelu Lukaku

Il Barcellona guarda sempre in casa Inter in vista della prossima sessione di calciomercato. I blaugrana sarebbero sempre alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato dopo l'addio di Luis Suarez dello scorso anno, con l'uruguaiano che si è accasato all'Atletico Madrid a parametro zero. Gli spagnoli, per questo motivo, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, avrebbero messo gli occhi su Romelu Lukaku, che sta trascinando i nerazzurri in questa stagione.

Barça che, dunque, avrebbe cambiato obiettivo visto che lo scorso anno ha seguito a lungo Lautaro Martinez. Il centravanti belga, però, sarebbe il preferito di Ronald Koeman viste le sue caratteristiche qualitative e di leadership. In quest'annata "Big Rom" sembra aver fatto il salto di qualità definitivo, avendo messo a segno quattro reti in Champions League e diciannove in ventisei partite di campionato, con tanto di sette assist, oltre ai due gol realizzati in Coppa Italia, contro Fiorentina e Milan.

La possibile trattativa

Inter che non lascerà andare tanto facilmente Romelu Lukaku al termine di questa stagione. Il centravanti belga è il grande leader della squadra nerazzurra e il tecnico, Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente, è pronto ad alzare il muro per blindarlo. I nerazzurri potrebbero sedersi al tavolo delle trattative solo per offerte superiori ai 90 milioni di euro, cifra che permetterebbe di realizzare una plusvalenza molto alta, oltre a sistemare i conti e garantire un tesoretto da reinvestire per rinforzare tutti i reparti.

La priorità, comunque, andrà alla permanenza di "Big Rom", a meno che davvero il Barça non faccia follie.

Pare difficile anche pensare a uno scambio con Antoine Griezmann, paventato già lo scorso anno con Lautaro Martinez. L'ostacolo non sarebbe la valutazione del francese, simile a quella di Lukaku, ma l'ingaggio percepito dall'attaccante transalpino, superiore ai 15 milioni di euro a stagione.