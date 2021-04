L'Inter sembrerebbe aver risolto i problemi societari, tanto che Suning non sembrerebbe più intenzionata a vendere il club e, al massimo, potrebbe trattare l'inserimento in società di un socio di minoranza. Proprio per questo motivo i nerazzurri avrebbero cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. Uno dei nomi che sarebbe finito nel mirino dei dirigenti sarebbe quello di Jorginho, che tornerebbe volentieri in Italia. Il club meneghino è in cerca di un rinforzo che possa alzare ulteriormente il tasso tecnico della mediana e l'italo brasiliano sarebbe perfetto in questo senso.

La conferma dell'agente

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Jorginho. Il regista della Nazionale italiana non ha mai nascosto la propria voglia di tornare un giorno in Italia, anche se al Chelsea si trova bene. Il club di Roman Abramovich, d'altronde, ha fatto un investimento importante per acquistarlo dal Napoli nell'estate del 2018 per 60 milioni di euro, in un affare che comprendeva anche il pagamento della penale per Maurizio Sarri.

L'agente del giocatore, Joao Santos, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha ammesso come sul giocatore ci sia l'Inter, ma non solo dato che si è parlato anche dell'interesse di Milan, Juventus e Napoli: "Ha voglia di ritornare in Italia: se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa, saremo ben disposti.

Costa 50 milioni di euro e ha ancora due anni di contratto, credo che Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve. Juve? Paratici conosce il calcio. Non interessa solo ai bianconeri, ma anche a Inter e Milan". A Antonio Conte Jorginho piace essendo in grado di giocare sia davanti alla difesa, sia da mezzala all'occorrenza.

Un giocatore che alzerebbe il tasso tecnico del centrocampo, essendo dotato di grande palleggio dal punto di vista tecnico.

La richiesta del Chelsea

Come ammesso dall'agente di Jorginho, il Chelsea per il suo assistito chiederebbe 50 milioni di euro, nonostante un contratto non più lunghissimo, essendo in scadenza a giugno 2023.

Una cifra importante ma l'Inter, rispetto alle altre società interessate, potrebbe avere una carta da giocarsi per convincere i Blues. I nerazzurri, infatti, potrebbero provare ad intavolare uno scambio alla pari, o con un piccolo conguaglio a favore degli inglesi, con l'inserimento nell'affare del cartellino di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato accostato al club di Roman Abramovich già la scorsa estate e per questo uno scambio accontenterebbe Jorginho, che vorrebbe tornare in Italia, e risolverebbe una problematica all'Inter. Epic Brozo, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e senza rinnovo sarà inevitabile una cessione a giugno.