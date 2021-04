L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri sono sempre più vicini allo scudetto, essendo in testa alla classifica di Serie A con 71 punti, a più undici sul Milan e a più dodici sulla Juventus. Proprio per questo motivo vorrebbero rinforzare ulteriormente la rosa seguendo le indicazioni del proprio tecnico, Antonio Conte, per essere competitivi anche a livello europeo. E uno dei reparti che sicuramente potrebbe essere rivoluzionato è quello di centrocampo, con il fine di alzare il tasso tecnico.

Per questo motivo, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Hakan Calhanoglu.

L'Inter sarebbe interessata a Calhanoglu

Uno dei nomi che sicuramente caratterizzerà la prossima sessione di calciomercato è quello di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è in scadenza di contratto con il Milan e le trattative per il rinnovo sembrano non decollare. L'Inter è una delle società che sarebbero interessate e il fatto di restare a Milano potrebbe piacerebbe al giocatore. I nerazzurri, comunque, se Hakan non dovesse rinnovare con il Milan dovranno battere la concorrenza di altri top club italiani, come la Juventus, ed europei, come il Chelsea e il Manchester United.

Secondo i rumor sul web, i rossoneri avrebbero offerto al massimo un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, mentre l'entourage chiederebbe tra i 4,5 milioni e i 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Una cifra importante, ma a favore del classe 1994 gioca anche il fatto che, essendo in scadenza di contratto, a bilancio peserebbe zero. Il giocatore piace a Conte rappresentando un vero e proprio jolly, dato che ha dimostrato di poter agire sia da trequartista che da mezzala. In questa stagione Calhanoglu ha messo a segno due reti e collezionato ben otto assist in ventiquattro partite disputate in campionato, a fronte di cinque reti realizzate in nove presenze di Europa League.

Numeri importanti e proprio per questo l'Inter sarebbe molto interessata al giocatore turco.

Come potrebbe cambiare l'Inter

L'arrivo di Hakan Calhanoglu potrebbe cambiare in qualche modo lo schieramento tattico dell'Inter, passando al 3-4-1-2, provato anche all'inizio di questa stagione, o restando con il 3-5-2. Il turco, infatti, già in passato ha giocato come mezzala e per questo non avrebbe problemi a integrarsi nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Il suo ruolo potrebbe essere quello di vice Eriksen, che viene impiegato da mezzala, però, si abbassa anche a fare il regista quando Brozovic viene marcato a uomo. Difficile, invece, pensare a Eriksen, Brozovic e Calhanoglu in campo insieme, dato che Barella per caratteristiche sembra essere insostituibile.