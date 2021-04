In casa Inter ci sono molte trattative in corso per il rinnovo dei contratti degli elementi cardini in rosa. I nerazzurri hanno attraversato una situazione molto delicata dal punto di vista societaria che sembrerebbe alle spalle. Uno di questi giocatori sarebbe Stefan De Vrij, pilastro imprescindibile del reparto arretrato della squadra nerazzurra, intoccabile per Antonio Conte, che lo ha sempre schierato al centro della difesa quando lo ha avuto a disposizione. Le prestazioni offerte soprattutto nelle ultime due stagioni hanno attirato l'attenzione di top club europei, su tutti il Barcellona, in cerca di un rinforzo nel reparto arretrato.

Barcellona su De Vrij

Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Stefan De Vrij in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrale olandese piace molto ai blaugrana, che devono rivoluzionare il reparto arretrato, che ha mostrato molte carenze in questa stagione a causa dei tanti infortuni, con un Pique non più giovanissimo.

L'Inter, dal proprio canto, non vorrebbe lasciare andare il proprio difensore, anche perché Antonio Conte lo ritiene fondamentale per il proprio scacchiere tattico. Il giocatore rappresenta una sorta di regista arretrato, che imposta il gioco quando Brozovic non è in giornata o è marcato a uomo.

In questa stagione il classe 1992 ha disputato 26 partite in campionato, mettendo a segno una rete, a fronte di sei presenze collezionate in Champions League.

Blaugrana che, tra l'altro, non sarebbero gli unici interessati visto che anche in Premier League non mancano gli estimatori, su tutti Tottenham, Chelsea e Manchester United. Essendo arrivato all'Inter nell'estate del 2018 a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio, una sua partenza genererebbe una plusvalenza notevole per il club meneghino.

La valutazione dell'Inter

Stefan De Vrij è un elemento importante per l'undici titolare dell'Inter ma per la società nerazzurra non sarebbe incedibile. Il suo agente, Mino Raiola, avrebbe avuto anche dei contatti con il Barcellona, anche se non è chiaro se ciò sia avvenuto per il reale interesse dei blaugrana o per smuovere i nerazzurri e arrivare alla firma del rinnovo di contratto, per il quale comunque ci sarebbe un'intesa di massima.

Il club meneghino, comunque, in caso di cessione, non sembrerebbe intenzionato a svendere il classe 1992. Ausilio e Marotta, infatti, avrebbero fatto sapere al Barcellona e a tutti gli altri top club europei interessati che si siederanno al tavolo delle trattative solo per offerte a partire dai 45-50 milioni di euro in su, in modo da realizzare una notevole plusvalenza e prendere un sostituto all'altezza.