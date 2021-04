L'Inter, oltre a pensare come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, deve cercare di resistere anche agli assalti dei top club europei per i propri migliori elementi.

Questa stagione di Serie A ha messo in risalto la qualità anche di Milan Skriniar, tornato ad alti livelli dopo un'annata, quella scorsa, al di sotto delle aspettative, in cui ha pagato il passaggio alla difesa a tre. Il centrale slovacco ha attirato nuovamente l'attenzione dei grandi club e tra questi ci sarebbe il Real Madrid, in cerca di un rinforzo per il reparto arretrato.

Real Madrid su Skriniar

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I Blancos sono in cerca di un rinforzo nel reparto arretrato per sostituire Varane che, avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe lasciare il club al termine di questa stagione, almeno stando a quanto riportato da Fichajes.net. Inoltre il club di Florentino Perez è anche alla ricerca di un sostituto all'altezza di Sergio Ramos che, invece, andrà in scadenza di contratto a giugno.

Lo slovacco è tornato ad altissimi livelli con la maglia dell'Inter in questa stagione ed è sempre uno dei migliori in campo. Dopo un'annata negativa, infatti, in cui ha sofferto il passaggio alla difesa a tre, il giocatore quest'anno si è ambientato alla perfezione nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Il ritorno ad alti livelli è coinciso anche al ritorno al gol dopo due anni e mezzo. Il classe 1995, infatti, ha messo a segno tre reti in 29 partite disputate in campionato.

Tale rendimento importante giustifica anche il fatto che il club meneghino abbia rifiutato 30 milioni di euro dal Tottenham l'estate scorsa, quando gli Spurs avevano provato a soffiarlo ai nerazzurri negli ultimi giorni di mercato.

La possibile richiesta dell'Inter

La proposta fatta dal Tottenham per Milan Skriniar non è stata presa in considerazione dall'Inter e, a distanza di un anno, la valutazione del centrale slovacco, nonostante la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi ultimi mesi, è cresciuta notevolmente.

Secondo quanto riportato da Fichajes, il difensore è ritenuto un elemento importante per la squadra nerazzurra ma la società, proprio per la crisi economica, non lo riterrebbe incedibile.

Per sedersi al tavolo delle trattative, però, avrebbe fatto sapere al Real Madrid che sarà necessaria una proposta di almeno 70 milioni di euro. Una cifra notevole, che permetterebbe al club meneghino di rinforzarsi negli altri reparti e di sistemare definitivamente il bilancio coprendo le perdite di questi mesi.