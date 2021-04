Uno dei reparti che l'Inter quasi sicuramente proverà a rinforzare nella prossima sessione di calciomercato è sicuramente il centrocampo. I nerazzurri vogliono fare il definitivo salto di qualità anche in campo europeo dopo l'avventura negativa in Champions League, con l'ultimo posto nel girone che è costato l'eliminazione dalle competizioni europee. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, avrebbe cominciato ad indicare il nome in cima alla propria lista dei desideri ai dirigenti per rinforzare notevolmente il reparto: Rodrigo De Paul.

L'Inter pensa a De Paul

Il grande obiettivo dell'Inter per la prossima estate potrebbe essere Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è un vecchio pallino dei nerazzurri, visto che era stato accostato già nelle scorse sessioni di mercato. A gennaio sembrava praticamente fatta, con l'accordo di massima con l'entourage del giocatore e l'intesa vicina con l'Udinese. A bloccare tutto sono stati i problemi societari, che in queste settimane sembrano vicini alla risoluzione, con il presidente, Steven Zhang, previsto in arrivo a Milano tra giovedì e venerdì.

Proprio l'arrivo del presidente potrebbe rappresentare una svolta importante sul mercato in vista della prossima estate. Antonio Conte è pronto ad avanzare le proprie richieste per restare a Milano e De Paul sarebbe una delle più importanti.

L'argentino, infatti, rappresenterebbe un vero e proprio jolly tattico essendo in grado di giocare in ogni ruolo in mezzo al campo. Anche a livello finalizzativo il classe 1994 ha trascinato i friulani vicini alla salvezza, avendo messo a segno ben otto reti, oltre ad aver collezionato sette assist in 31 partite di campionato.

Numeri importanti, che non ha nessun centrocampista all'interno della rosa nerazzurra e per questo motivo Conte, secondo varie testate, preme per il suo acquisto.

La possibile trattativa con l'Udinese

L'Udinese è da sempre una "bottega cara" ma, dopo la crisi relativa al Covid, il costo dei cartellini si è inevitabilmente abbassato.

Per questo motivo i friulani potrebbero accontentarsi anche di una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro per Rodrigo De Paul. Una cifra alla portata dell'Inter, soprattutto con la vittoria dello scudetto che garantirà dei bonus oltre alla prima fascia in Champions League. I nerazzurri, comunque, potrebbero inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. I nomi sul tavolo sono quelli di Matìas Vecino, Lucien Agoumé, che tornerà dal prestito allo Spezia, e Andrea Pinamonti. Più difficile pensare a Radu, che potrebbe essere proposto, invece, per arrivare a Juan Musso.