La Juventus in estate dovrà tenere conto delle tanti situazioni contrattuali in bilico. Ci si riferisce in particolar modo a quei calciatori in scadenza a giugno 2022, e su tutti spiccano Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La punta portoghese potrebbe lasciare la Juventus, si parla infatti di un interesse concreto del Manchester United. Oltre a quella del portoghese, non sarebbe certa neanche la permanenza della punta argentina. La Juventus potrebbe valutare con ancor più convinzione lo scambio che porterebbe Icardi a Torino e Dybala al Paris Saint Germain.

Servirebbero alla società bianconera plusvalenze finanziarie per il valore di 100 milioni di euro entro giugno, ovvero prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

Possibile scambio Icardi-Dybala fra Paris Saint Germain e Juventus

L'eventuale scambio garantirebbe alla Juventus una punta importante come l'ex Inter ma allo stesso tempo permetterebbe di scrivere a bilancio una plusvalenza di circa 60 milioni di euro, oltre al fatto che si andrebbe ad alleggerirsi il monte ingaggi di 7,5 milioni di euro netti a stagione. Nel caso in cui lo scambio si concretizzasse tale somma andrà destinata a Icardi. In ogni caso, l'eventuale addio di Dybala alla Juventus passerà probabilmente da un incontro fra il giocatore e la Juventus a fine stagione.

Se non si dovesse trovare un'intesa economica sul rinnovo di contratto, la partenza dell'argentino si farebbe sempre più concreta. Il rischio infatti è che Dybala, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022, possa liberarsi a parametro zero al termine della prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema mercato, la Juventus potrebbe decidere di concretizzare diversi scambi.

In questo momento in cui le disponibilità economiche per le società di calcio sono poche, la possibilità di scambiarsi giocatori sembrerebbe essere una strategia utile per alleggerire il bilancio d'esercizio. Per questo si parla molto nelle ultime settimane di diverse trattative che potrebbero riguardare la Juventus. Uno degli scambi che potrebbe concretizzarsi è quello che porterebbe Alex Sandro al Chelsea ed Emerson Palmieri alla Juventus.

Si è parlato inoltre di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United, con Pogba che arriverebbe a Torino. Anche Demiral-Kean sarebbe una possibile trattativa che potrebbe definirsi durante il Calciomercato estivo.