Lo scorso Calciomercato estivo fece piuttosto discutere lo scambio di mercato fra Barcellona e Juventus che portò in Spagna Miralem Pjanic e invece Arthur Melo a Torino. Il centrocampista bosniaco venne valutato intorno ai 60 milioni di euro, il brasiliano intorno ai 75 milioni di euro. Una trattativa di mercato che fu importante dal punto di vista del bilancio delle due società, le quali potettero così iscrivere a bilancio un'importante plusvalenza finanziaria. Dal punto di vista tecnico entrambi i giocatori però hanno deluso le aspettative di inizio stagione.

Soprattutto il centrocampista è stato impiegato meno spesso di quanto si sarebbe aspettato, una situazione che potrebbe portarlo a lasciare il Barcellona in estate. Pare probabile infatti che venga confermato come tecnico Ronald Koeman per la prossima stagione, di conseguenza sembra improbabile la permanenza del giocatore.

Valutato la scorsa estate intorno ai 60 milioni di euro, attualmente il prezzo di mercato di Miralem Pjanic si è praticamente dimezzato. Secondo la stampa spagnola il Barcellona sarebbe disposto a cederlo per circa 28 milioni di euro. Una possibile occasione di mercato per le società convinte del talento del bosniaco. Su di lui ci sarebbe interesse dall'Inghilterra, in particolare dall'Everton.

Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona in estate potrebbe cedere Miralem Pjanic. Il centrocampista non è considerato particolarmente utile al tecnico Koeman, che lo ha schierato pochissimo in questa stagione. Potrebbe lasciare la società catalana per 28 milioni di euro, su di lui ci sarebbe l'interesse concreto dell'Everton.

Lo vorrebbe infatti il tecnico Carlo Ancelotti, che lo riterrebbe il giocatore ideale per il centrocampo della squadra inglese.

Attualmente però il giocatore non sarebbe interessato ad un trasferimento alla seconda squadra di Liverpool. Anche se le cose potrebbero cambiare in estate, soprattutto se il giocatore non dovesse avere garanzie tecniche sull'impiego nel Barcellona.

Il Barcellona sarebbe interessato a De Ligt

Durante il prossimo calciomercato estivo non sarebbe da scartare un ulteriore scambio di mercato fra Barcellona e Juventus. Recentemente alcune indiscrezioni hanno parlato infatti di un possibile trasferimento di Bonucci in Spagna, con Busquets che invece arriverebbe a Torino. Tale voce di mercato non ha per ora trovato molte conferme fra i giornali sportivi. A differenza invece dell'interesse del Barcellona per Matthijs De Ligt, che trova molti riscontri. Da due anni si parla del Barcellona come candidato all'acquisto del difensore centrale. L'olandese, nell'estate 2019 quando lasciò l'Ajax, scelse la Juventus proprio rispetto ai blaugrana. I catalani però potrebbero nuovamente provare ad acquistarlo quest'estate.

Da parte della Juventus non ci sarebbe comunque l'intenzione di cederlo, in quanto il club della famiglia Agnelli considera De Ligt il presente e il futuro della squadra bianconera.