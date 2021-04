La Juventus in estate dovrà affrontare la situazione contrattuale di diversi giocatori attualmente in prestito in altre società. Gran parte di questi difficilmente saranno riscattati e sembrano quindi destinati a ritornare a Torino a fine stagione. Fra essi spiccano i nomi di Perin, Pellegrini e Pjaca (attualmente al Genoa), Rugani (al Cagliari), De Sciglio (al Lione) e Douglas Costa (al Bayern Monaco). L'unico che potrebbe essere acquistato a titolo definitivo è il terzino destro, il Lione infatti sarebbe pronto a offrire 3 milioni di euro alla Juventus per il suo cartellino.

Per quanto riguarda invece il brasiliano, pare decisamente difficile il suo riscatto, e anche il prossimo cambio di guida tecnica al Bayern Monaco (Flick lascerà la società bavarese, sarà sostituito da Nagelsmann) non dovrebbe modificare la situazione.

A giugno quindi Douglas Costa dovrebbe ritornare alla Juventus, ma difficilmente rimarrà la prossima stagione. Il brasiliano ha infatti un anno di contratto con i bianconeri, ma l'ingaggio pesante che percepisce (6 milioni di euro a stagione) dovrebbe portare a una sua cessione a titolo definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe finire in Inghilterra, ma non sarebbero da scartare eventuali esperienze professionali in Cina o in Arabia Saudita.

Douglas Costa potrebbe trasferirsi al Wolverhampton

Il centrocampista offensivo laterale Douglas Costa in estate potrebbe lasciare a titolo definitivo la Juventus. Non per il Bayern Monaco, che difficilmente lo riscatterà dalla società bianconera: pare più probabile per lui un'esperienza professionale nel campionato inglese, si parla infatti di un interesse concreto da parte del Wolverhampton.

La società inglese però difficilmente garantirà i sei milioni di euro a stagione che gli offre la Juventus fino a giugno 2022.

Per questo non sarebbero da scartare altre società, che magari non avrebbero problemi a garantirgli il notevole ingaggio che percepisce, ad esempio in Cina o in Arabia Saudita.

Il resto del mercato della Juventus

Da valutare poi sarebbe il futuro professionale degli altri giocatori attualmente in prestito in altre società. Per Perin si parla di un possibile trasferimento all'Atalanta, che sarebbe alla ricerca di un profilo qualora Gollini dovesse trasferirsi alla Roma.

Per Pellegrini e Pjaca ogni decisione sarà presa a fine stagione, non è da scartare una loro permanenza al Genoa anche il prossimo anno.

Appare difficile anche il riscatto da parte del Cagliari di Daniele Rugani. Il centrale toscano infatti non solo ha un prezzo di mercato intorno ai 10 milioni di euro, ma pure un ingaggio di circa 3 milioni di euro. Per questo potrebbe ritornare a Torino e rimanere come alternativa del settore difensivo, soprattutto se Chiellini dovesse lasciare il calcio giocato.