La Juventus in estate dovrebbe continuare ad investire su giocatori giovani. La strategia di mercato sarebbe quella di "italianizzare" la rosa. Non è un caso che si parli dei possibili arrivi di Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Manuel Locatelli e di Moise Kean. A questi nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. La società bianconera però non sarebbe intenzionata ad investire i 30 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per la sua cessione.

Potrebbe però offrire una contropartita tecnica gradita alla società toscana: il nome che piacerebbe è quello di Weston McKennie, riscattato qualche settimana fa dalla Juventus a titolo definitivo dallo Schalke 04. Uno scambio che potrebbe essere utile non solo per migliorare la qualità del centrocampo bianconero ma anche per realizzare una plusvalenza finanziaria.

Possibile scambio di mercato McKennie-Castrovilli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando uno scambio di mercato McKennie-Castrovilli con la Fiorentina. Una trattativa utile dal punto di vista tecnico ed economico, in quanto garantirebbe un buona plusvalenza finanziaria alla Juventus. Il centrocampista americano dopo un grande inizio stagione si è un po' spento, condizionato anche da un problema alla schiena che lo accompagna da diverse settimane.

Di certo non aiuta neanche la stagione della Juventus, che continua a dimostrare molta discontinuità in campionato. Dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e la vittoria contro il Parma all'Allianz Stadium di Torino, domenica 25 aprile è arrivata un altro risultato deludente: la squadra bianconera ha pareggiato contro la Fiorentina per 1-1 allo stadio Artemio Franchi, disputando un primo tempo molto deludente.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema centrocampo, McKennie potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare Torino in estate. Si parla infatti della possibile partenza di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, anche loro protagonisti di una partita deludente contro la Fiorentina. Entrambi arrivati a parametro zero a giugno 2019, potrebbero garantire un'importante plusvalenza finanziaria.

Sarebbero seguiti da diverse società inglesi. La loro eventuale partenza potrebbe favorire l'arrivo di Manuel Locatelli del Sassuolo, giocatore avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. Il classe 1998 andrebbe a sostituire Rabiot mentre l'erede di Ramsey potrebbe essere Calhanoglu. Il centrocampista del Milan andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbe arrivare quindi a parametro zero in estate.