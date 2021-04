Sarà un calciomercato estivo condizionato dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Il lancio della Superlega (naufragato in due giorni) dimostra la necessità dei top club europei di trovare fondi per attutire i debiti di bilancio generati in queste ultime due stagioni. Fra questi club spicca anche la Juventus, che si trova a dover fronteggiare un passivo di bilancio stagionale da 113,4 milioni di euro. La società bianconera starebbe cercando di raggiungere plusvalenze finanziarie per almeno 100 milioni di euro. Per questo diversi giocatori della rosa potrebbero finire sul mercato.

Fra i giocatori che potrebbero avere molte pretendenti c'è sicuramente Paulo Dybala.

L'argentino piace in Francia, in particolar modo al Paris Saint Germain. Potrebbe però trasferirsi anche in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti potrebbe trasferirsi al Tottenham. A favorire il suo approdo a Londra sarebbe il possibile ingaggio da parte della società inglese di Maurizio Sarri.

Sarri e Dybala potrebbero ritrovarsi al Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Maurizio Sarri sarebbe il candidato principale alla panchina del Tottenham per la prossima stagione. L'esonero recente di Mourinho dovrebbe portare ad una "soluzione traghetto" sino a fine stagione. Da luglio la panchina potrebbe essere affidata dal tecnico toscano, che ha dimostrato al Chelsea e alla Juventus di essere un allenatore vincente.

Sarri potrebbe chiedere come acquisto di qualità per il suo Tottenham Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Juventus. L'argentino infatti potrebbe lasciare Torino anche per motivi di bilancio. La sua cessione (per almeno 60 milioni di euro) alleggerirebbe il monte ingaggi e rappresenterebbe un'importante plusvalenza finanziaria.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus quindi cercherà di dedicarsi soprattutto alla sistemazione dei conti societari nei prossimi mesi. Oltre a Dybala potrebbero partire anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi hanno mercato in Inghilterra: piacciono rispettivamente al Manchester United e all'Everton. Per il francese in questi giorni si è parlato di un possibile scambio di mercato con Alex Telles.

Il gallese invece potrebbe essere la contropartita tecnica per arrivare a Moise Kean. All'Everton potrebbe finire anche Merih Demiral, che piace in particolar modo al tecnico Carlo Ancelotti.

Da valutare sarebbe anche il futuro professionale di Cristiano Ronaldo. I recenti apprezzamenti manifestati da Solskjaer al portoghese hanno alimentato le voci di un possibile interesse del Manchester United per la punta della Juventus: tali rumors hanno parlato di un possibile scambio mercato che riguarderebbe Cristiano Ronaldo e Paul Pogba.