La Juventus in estate dovrebbe proseguire il progetto di ringiovanimento rosa iniziato nel 2019 e che si è concretizzato in maniera evidente la scorsa estate. Gli arrivi di Kulusevski, McKennie e Chiesa ne sono la dimostrazione. Per la prossima sessione estiva sarebbero stati individuati alcuni profili molto interessanti per difesa, centrocampo e settore avanzato. Se dovesse partire Alex Sandro, il sostituto potrebbe essere Emerson Palmieri, magari in uno scambio di mercato Chelsea-Juventus. Per la mediana il giocatore che piace molto alla società bianconera è Manuel Locatelli del Sassuolo.

In questi giorni però si parla molto del possibile ritorno a Torino di Moise Kean. La punta italiana in questa stagione sta dimostrando tutte le sue qualità e sembra aver compiuto la definitiva maturazione calcistica. Attualmente è in prestito al Paris Saint Germain ma il suo cartellino è di proprietà dell'Everton. A soffermarsi sull'eventuale trattativa che potrebbe portare Kean alla Juventus è stato il giornalista sportivo Massimo Pavan.

Bernardeschi possibile contropartita tecnica per Kean

Il giornalista sportivo Massimo Pavan ha dichiarato che il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe rappresentare una contropartita tecnica per la punta Moise Kean. Il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti stima molto il classe 1994 e sarebbe felice di averlo a disposizione dalla prossima stagione.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe aggiungere oltre al cartellino di Bernardeschi anche una somma cash di circa 30 milioni di euro. D'altronde il centrocampista ha una valutazione di circa 20 milioni di euro mentre Kean vale circa 50 milioni. Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile inserimento di Ramsey nell'affare Kean-Juventus.

Il problema di fondo è che il centrocampista gallese guadagna 7 milioni di euro a stagione, eccessiva anche per una società solida finanziariamente come l'Everton.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Moise Kean andrebbe quindi a rinforzare il settore avanzato della Juventus. Potrebbe però partire uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Il portoghese infatti non sarebbe soddisfatto della stagione fin qui disputata dalla Juventus e potrebbe valutare una partenza. Difficile però trovare società in grado di garantirgli uno stipendio di 31 milioni di euro a stagione.

Nel caso in cui dovesse partire però la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare Sergio Aguero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera avrebbe offerto al giocatore un contratto di due anni a 10 milioni di euro a stagione.