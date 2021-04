La Juventus in estate potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Investimenti però che si concretizzerebbero a fronte di cessioni, alcune di queste anche pesanti. Soffermandoci sulla mediana, potrebbero partire Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi hanno mercato in Inghilterra e potrebbero garantire un ottimo tesoretto ma anche un notevole risparmio sul monte ingaggi. Come rinforzo potrebbe arrivare Manuel Locatelli del Sassuolo.

L'Inghilterra potrebbe essere la destinazione di un altro giocatore bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti la Juventus potrebbe cedere il centrale Merih Demiral.

Il turco infatti in questa stagione non ha fornito grandi prestazioni, pesa soprattutto il rigore procurato nell'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Porto. Inoltre la Juventus ha recentemente rinnovato il contratto di Dragusin e potrebbe inserire nella rosa 2021-2022 anche Rugani, attualmente in prestito al Cagliari. Una situazione che favorirebbe la cessione di Demiral, che piace all'Everton. Il centrale potrebbe rappresentare la contropartita tecnica ideale per l'acquisto di Moise Kean.

Demiral possibile contropartita tecnica per Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Merih Demiral per l'acquisto di Moise Kean. La punta italiana attualmente è in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton.

Il turco piace ad Ancelotti, in tal caso potrebbe definirsi uno scambio di mercato, anche se difficilmente sarà alla pari. Kean infatti ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro, dieci in meno invece per Demiral. In tal caso la società bianconera dovrebbe aggiungere un somma cash di circa 10 milioni di euro.

Moise Kean arriverebbe anche con la permanenza di Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala

La punta italiana Moise Kean potrebbe arrivare alla Juventus indipendentemente dalla permanenza o meno a Torino di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. D'altronde dovranno essere almeno quattro le punte per disputare una stagione.

A proposito del portoghese, secondo la stampa spagnola sarebbe deluso dell'annata fin qui disputata dalla Juventus. Di conseguenza potrebbe decidere di lasciare Torino nonostante abbia un contratto fino a giugno 2022. Per Cristiano Ronaldo si parla di un suo possibile ritorno al Real Madrid. La società spagnola però non vorrebbe spendere su un giocatore che ha 36 anni, non è un caso si parli di un interesse concreto degli spagnoli per Kylian Mbappé e Erling Haaland. Per questo potrebbe trasferirsi al Manchester United o al Paris Saint Germain. La società francese potrebbe acquistare il portoghese nel caso in cui Mbappé dovesse lasciare la Francia.