Lunedì 26 aprile alle ore 20:45 si giocherà Lazio-Milan, match valido per il 33° turno di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, nell'ultima giornata, è stata sconfitta allo Stadio Diego Armando Maradona dal Napoli di Gattuso: partenopei che si sono imposti col risultato di 5-2 grazie alle reti di Insigne (doppietta), Politano, Mertens e Osimhen a cui hanno inutilmente risposto Immobile e Milinkovic-Savic per i biancocelesti.

La compagine di Pioli, invece, ha subito una cocente sconfitta per 2-1 a San Siro contro il Sassuolo di De Zerbi: alla rete rossonera di Calhanoglu nella prima frazione ha replicato il neroverde Raspadori con una doppietta nel secondo tempo.

Statistiche: l'ultimo pareggio tra le due squadre nel campionato italiano risale all'1-1 del 25 novembre 2018.

Lazio, probabile 3-5-2 per Inzaghi

Simone Inzaghi e la sua Lazio, dopo l'amara sconfitta col Napoli, saranno ben consci che, per ottenere un piazzamento nelle coppe europee, dovranno sin da subito tornare a far punti in campionato. Per tornare alla vittoria, il tecnico biancoceleste potrebbe schierare il 3-5-2, con Reina a difesa dei pali. La difesa a tre avrà buone chance di essere formata da Radu, Acerbi e Patric. La cerniera di centrocampo, invece, potrebbe avere come interpreti iniziali Marusic che agirà come ala sinistra e Lazzari che si piazzerà sul versante opposto, mentre a far da scudo in mezzo ci saranno Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva.

Il tandem offensivo dovrebbe essere composto, ancora una volta, da Ciro Immobile e Joaquín Correa. Non sarà del match Luiz Felipe causa infortunio, mentre saranno da valutare le condizioni di Cataldi.

Milan, vincere per avvicinarsi al piazzamento in Champions League

Mister Pioli e il suo Milan, a seguito della sconfitta casalinga coi neroverdi, hanno comunque mantenuto il secondo posto in Serie A con 66 punti ottenuti, sebbene Atalanta, Juventus (entrambe a 65 punti) e Napoli (63 punti) siano subito dietro.

Per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, quindi, il Diavolo non potrà permettersi ulteriori passi falsi, malgrado il match contro la Lazio non si prospetti tra i più agevoli. Per consolidare la seconda posizione in classifica, il tecnico rossonero potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma in porta.

Il quartetto difensivo avrà ottime possibilità di essere composto da Calabria e Dalot come terzini, con la coppia Tomori-Kjaer al centro del reparto. La linea mediana sarà affidata a Meité e Kessié. Sulla trequarti campo, invece, i titolari dovrebbero essere Saelemaekers e Rebic ai lati di Calhanoglu, i quali avranno il compito di fornire palle gol al vertice offensivo Leão. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Bennacer che, se dovesse recuperare in tempo per l'incontro, potrebbe prendere il posto di Meité in mediana.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan:

Lazio (3-5-2): Reina, Radu, Acerbi, Patric, Marusic, Leiva, L. Alberto, Milinkovic-Savic, Lazzari, Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Dalot, Kjaer, Tomori, Calabria, Meité (Bennacer), Kessié, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Leão. Allenatore: Stefano Pioli.