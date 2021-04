Sarebbero in risalita le quotazioni di Mauro Icardi alla Juventus. L’argentino, rientrato in campo domenica dopo un problema muscolare e subito in gol contro il Saint Etienne, è un vecchio pallino di Fabio Paratici che lo conosce sin dai tempi della Sampdoria. Ormai da un paio di anni il suo nome è accostato alla Vecchia Signora che ha provato a portarlo a Torino senza mai riuscirci. Così la carriera di Maurito è continuata al Paris Saint Germain con fortune alterne e adesso sembra essere arrivata la capolinea.

Icardi alla Juventus, il PSG apre all’addio

I francesi, oltre a trattare i rinnovi con Mbappé e Neymar, vorrebbe riuscire a trattenere come centravanti Moise Kean. E qui il mercato torna a intrecciarsi con quello della Juventus visto che anche i bianconeri avrebbero messo il giovane azzurro nella lista della spesa per la prossima estate. Il cartellino è di proprietà dell'Everton, ma a Parigi vorrebbero acquistarlo definitivamente al termine di questa stagione in cui il talento di Kean si è fatto notare nonostante l’agguerrita concorrenza. Leonardo sarebbe pronto ad intavolare la trattativa con gli inglese che chiederebbero una cifra vicina ai 50 milioni.

La stessa, non casualmente, che il PSG vorrebbe per cedere Mauro Icardi. Il problema al momento è proprio economico visto che la Juve non sarebbe in grado di poter mettere sul piatto la cifra.

Secondo gli ultimi rumors nelle prossime settimane ci sarebbe in programma in incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti piemontesi per capire come sviluppare la possibile trattativa.

Niente scambio Dybala – Icardi

La prima questione da risolvere è la volontà di Icardi che non sarebbe così convinto di lasciare Parigi, ma come detto se davvero dovesse essere confermato Kean, per lui non ci sarebbe più spazio.

La pista juventina resterebbe quindi aperta e il secondo step sarebbe quello di trovare la formula giusta per portare Maurito a Torino. In questo momento sembra molto difficile che si possa concretizzare lo scambio con Dybala. Il Paris Saint Germain è in trattativa avanzata per il rinnovo di Neymar, così con il brasiliano e Mbappé, la Joya non sarebbe titolare.

Il numero 10 della Juventus se dovesse andare via, lo farebbe probabilmente solo per essere tassello fondamentale della sua prossima squadra. D’altronde da quando è arrivato Ronaldo in bianconero è spesso stato relegato a comprimario, ruolo che gli starebbe stretto ed è anche per quest motivo che la trattativa per il rinnovo si sarebbe interrotta. Così niente scambio Dybala-Icardi, ma la Juventus vorrebbe comunque il bomber argentino e proverà a trovare la chiave giusta per portarlo alla Continassa.