Il Napoli, dopo la pausa di campionato per le Qualificazioni Mondiali delle Nazionali, è pronto alle due prossime partite contro il Crotone e la Juventus per continuare a lottare per una qualificazione in Champions League, ovvero l'obiettivo che la società partenopea e la squadra si sono posti a inizio stagione.

Gli azzurri, dopo tre vittorie consecutive, non vogliono fermarsi. Sabato 3 aprile (alle ore 15) allo stadio "Maradona" ci sarà la gara con il Crotone di Serse Cosmi, squadra ultima in classifica, ma in ripresa nelle ultime settimane. Poi mercoledì 7 aprile (alle ore 18:45) ci sarà la trasferta a Torino contro la Juventus di Andrea Pirlo.

Sono tornati i nazionali del Napoli

Sono tutti a Castelvolturno i giocatori del Napoli convocati per le gare delle rispettive nazionali valevoli all'accesso ai mondiali di Qatar 2022. Positive le prestazioni di diversi elementi della rosa partenopea: è soddisfatto Insigne, che con due assist per Immobile e Locatelli ha dato il proprio apporto all'Italia, prima a punteggio pieno nel suo girone. In rete è andato Lozano col Messico nella partita contro il Costa Rica; lo stesso vale per Victor Osimhen, premiato come migliore in campo con la sua Nigeria, grazie a un gol e a un assist. E poi, c'è stata la storica vittoria della Macedonia del Nord, che ha ottenuto tre punti contro la Germania, grazie al gol decisivo di Elijf Elmas.

Nessuno dei giocatori del Napoli è risultato positivo a Covid, dopo i tamponi effettuati a Castelvolturno.

Intanto anche Andrea Petagna, è rientrato in gruppo, quindi il Napoli, potrà avere nuovamente tutta la rosa al completo, dopo un bel po' di tempo. Mister Gattuso, intanto può contare sulla buona condizione di Matteo Politano, che sembra al momento l'uomo più in forma del Napoli e vuol mantenere il posto da titolare anche perché è tornato disponibile Lozano.

Finalmente si gioca Juventus-Napoli

Dopo la partita in casa contro il Crotone nel pomeriggio del "sabato santo", poi mercoledì prossimo, 7 aprile, alle ore 18:45, finalmente si giocherà all'Allianz Stadium la partita di andata con la Juventus, non disputata il 4 ottobre e poi al centro di diverse polemiche nei mesi successivi.

Sarà la terza volta che Juve e Napoli si confronteranno in questa stagione. Per il momento è arrivato un successo a testa. La Juventus vinse la Supercoppa Italiana a gennaio in quel di Reggio Emilia con il risultato di 2-0; mentre gli azzurri si presero la rivincita il 3 febbraio in campionato, imponendosi per 1-0 con gol di Lorenzo Insigne su rigore.