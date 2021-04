Udinese-Juventus del 2 maggio una sfida che mette di fronte una squadra che apparentemente non ha più particolari obiettivi di classifica e un’altra pienamente coinvolta nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I padroni di casa nell’ultimo turno hanno espugnato il campo del Benevento imponendosi per 4-2 e hanno quindi staccato in maniera definitiva le squadre immischiate nella lotta per non retrocedere. I friulani potranno quindi disputare una partita senza particolari assilli, cercando di cogliere un risultato di prestigio nei confronti della formazione attualmente campione d’Italia in carica.

Gli ospiti invece sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della Fiorentina e hanno ormai perso la possibilità di riconfermarsi campioni d’Italia per la decima volta consecutiva. L’unico obiettivo rimasto in campionato per la formazione torinese è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I 3 punti in palio contro l’Udinese sarebbero quindi utilissimi per la ricerca di un piazzamento nelle prime quattro posizioni della graduatoria che danno appunto la possibilità di disputare, nella prossima stagione, la competizione continentale più importante per le squadre di club.

Le possibili formazioni di Udinese-Juventus, in programma domenica 2 maggio alle ore 18 allo stadio “Dacia Arena” di Udine, valida per la 34^ giornata della Serie A 2020/2021, sono caratterizzate da alcune assenze causate da infortuni o squalifiche.

Qui Udinese

L’Udinese affronterà la Juventus affidandosi al 4-4-2. Tra i pali della formazione friulana dovrebbe esserci Scuffet come sostituto del titolare Musso che ha raggiunto la quinta ammonizione ed è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Nel reparto arretrato il tecnico Gotti ha problemi di abbondanza e quindi dal primo minuto dovrebbe schierare Bonifazi, Nuytinck e Samir, con De Maio e Becao a disposizione in panchina.

A centrocampo non ci sarà Jajalo, che ha già terminato la stagione a causa della rottura del legamento, e quindi Walace dovrebbe essere il riferimento centrale con De Paul e Pereyra ai suoi fianchi. Sulle corsie esterne ci sono due ballottaggi con Stryger Larsen e Ouwejan favoriti rispettivamente su Molina e Zeegelaar.

In attacco sono molti i giocatori indisponibili che di fatto hanno terminato anticipatamente la stagione.

Saranno infatti assenti Pussetto, Deulofeu e Nestorovski e dal primo minuto dovrebbe quindi giocare la coppia formata da Okaka e dal giovane Braaf, favorita su quella composta da Llorente e Forestieri.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe giocare contro i friulani utilizzando il 4-4-2 che, come di consueto, in fase di possesso si trasforma in 3-5-2 con l’avanzamento di Cuadrado sulla linea dei centrocampisti.

L’estremo difensore titolare dovrebbe essere Szczesny, che è in vantaggio nel solito ballottaggio con Buffon. La linea difensiva non ci sarà De Ligt, che è stato squalificato per un turno, ma recupera Demiral che dovrebbe in ogni caso andare in panchina. I titolari al centro dovrebbero quindi essere Bonucci e Chiellini mentre sulle corsie spazio a Cuadrado e Danilo, favorito su Frabotta e Alex Sandro per una maglia da titolare.

A centrocampo il dubbio è legato alle condizioni fisiche di Chiesa, ma anche nel caso di un recupero difficilmente il giocatore della nazionale sarebbe in grado di partire dal primo minuto. Le corsie esterne dovrebbero quindi essere presidiate da Kulusevski e McKennie, mentre in posizione più centrale Betancur e Rabiot sembrano essere favoriti su Arthur.

In attacco Ronaldo è certo di una maglia da titolare, mentre Morata pare favorito su Dybala per giocare dal primo minuto di fianco al portoghese.

Possibili formazioni

Udinese (3-5-2): Scuffet; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Braaf. A disposizione: Gasparini, De Maio, Becao, Molina, Arslan, Zeegelaar, Micin, Makengo, Llorente, Forestieri.

Allenatore: Gotti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Betancur, Rabiot, Mckennie; Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bernardeschi, Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Arthur, Dybala, Felix Correia. Allenatore: Pirlo.