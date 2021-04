La pesante sconfitta del Milan contro la Lazio per 3-0 permette alla Juventus di restare in corsa per un posto Champions, con Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Lazio che lottano per tre slot. Di certo il punto conquistato contro i toscani non soddisfa i tifosi bianconeri, che sui social non hanno nascosto tutto il loro malumore nei confronti del gioco espresso dalla squadra. Sorprende soprattutto l'approccio della Juventus, che ha disputato un primo tempo molto deludente. Ad analizzare il match ci ha pensato Andrea Pirlo nel post partita. L'allenatore ha sottolineato che non si aspettava una prima parte di gara così deludente da parte dei suoi giocatori.

Nell'intervista post match a JTV il tecnico ha dichiarato: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, non me l'aspettavo, ci giocavamo tanto e non siamo stati all'altezza".

Andrea Pirlo nel post match di Fiorentina-Juventus

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo dopo il match contro la Fiorentina non ha nascosto tutta la sua delusione per il risultato raccolto dalla squadra. Ha poi aggiunto che nel secondo tempo è andata meglio, merito dell'ingresso di Morata che ha dato più profondità alla squadra. In riferimento al 3-5-2 schierato da Pirlo nel primo tempo, il tecnico ha spiegato che è stata una scelta derivante dall'infortunio che aveva subito Danilo. Il tecnico ha spiegato che nell'idea iniziale c'era quella di schierare trequartisti Dybala e Ramsey, con Cuadrado e Alex Sandro incaricati di dare ampiezza al gioco.

Pirlo ha poi sottolineato: "Probabilmente non abbiamo capito l'importanza della gara, dovevamo affrontarla con stimoli diversi, da qui i cambi nell'intervallo". Pirlo ha poi parlato dell'esperimento della difesa a tre, dichiarando che non è andato bene perché i giocatori volevano la palla fra i piedi e non andavano in profondità.

Infine ha rimarcato il fatto che in questi giorni si lavorerà per preparare al meglio la sfida contro l'Udinese.

Le prossime partite della Juventus

A cinque partite dalla fine della stagione, la Juventus si gioca molto della sua qualificazione alla massima competizione europea a partire già dai prossimi due incontri. La sfida della Dacia Arena sarà fondamentale per raccogliere i tre punti prima dello scontro diretto contro il Milan.

Le ultime tre partite saranno contro il Sassuolo, l'Inter (dopo il match contro i nerazzurri i bianconeri giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta) e il Bologna.