Una stagione difficile sotto l'aspetto dei risultati di squadra per il Crotone che si gode, in questo finale, le ottime prove dei suoi attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. Per l'attaccante nigeriano sono ormai 19 le reti siglate in 33 presenze, mentre il brasiliano al debutto in massima serie è riuscito fino ad oggi a siglare 8 gol in 32 presenze. Un rendimento importante in una squadra attualmente collocata in ultima posizione che avrebbe attirato le attenzioni di un club in particolare, il Genoa che potrebbe effettuare un'offerta concreta per i due calciatori.

Crotone, prime voci di mercato

A cinque giornate dal termine della stagione alcune società potrebbero già programmare il futuro. A guardare in casa Crotone potrebbe esserci il Genoa del tecnico Davide Ballardini. I liguri, secondo le ultime voci, starebbero pensando ad effettuare un'offerta nei confronti dei calabresi per assicurarsi le prestazioni di Nwankwo Simy e Junior Messias. Per la punta nigeriana il contratto con gli squali scadrà il 30 giugno 2022, mentre il brasiliano che nei mesi scorsi aveva rinnovato il suo legame, il contratto si concluderà il 30 giugno 2024. Proprio il numero 30 del Crotone sarebbe diventato un oggetto particolarmente interessante per il Genoa, che sarebbe rimasto piacevolmente colpito delle prestazioni offerta in questa stagione di Serie A.

Un tesoretto per il Crotone

Con una retrocessione che sembra diventare sempre più probabile giornata dopo giornata, il Crotone dovrebbe ben presto iniziare a guardare al prossimo campionato che la vedrà protagonista al netto di una clamorosa scalata della classifica in Serie B. Non dovrebbero fare parte della squadra che giocherà il torneo 2021-2021 diversi calciatori, tra questi Nwankwo Simy e Junior Messias.

Per la punta nei giorni scorsi si sarebbero interessati club come Juventus, Inter e Milan oltre a due formazioni spagnole come Siviglia e Valencia. Anche Torino, Udinese e Genoa avrebbero dimostrato apprezzamento con un costo del cartellino che si aggirerebbe tra i 4 e i 7 milioni di euro. Stesso discorso per Junior Messias, calciatore arrivato in Calabria dal Gozzano il cui sarebbe accresciuto a suo di reti e buone prestazioni.

Finale di stagione da onorare

Dopo sei sconfitte consecutive la squadra di Serse Cosmi è riuscita a conquistare al "Tardini" di Parma i suoi primi tre punti in trasferta. Con 18 punti in classifica il Crotone dovrà cercare di onorare al meglio il finale di stagione in modo da concedere qualche gioia ai suoi tifosi. Sul cammino degli squali ci saranno però sfide proibitive come quelle contro Inter e Roma, oltre ai match in calendario contro Hellas Verona, Benevento e Fiorentina. Proprio contro i toscani i calabresi concluderanno nel turno dell'ultima giornata il loro terzo campionato di Serie A, in una gara in programma allo Stadio Comunale "Ezio Scida".