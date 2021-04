Sabato 1° maggio alle ore 20:45 si giocherà Milan-Benevento, incontro valido per il 34° turno del campionato italiano. La compagine di Pioli, nella giornata scorsa, ha subito una netta sconfitta per 3-0 (Immobile e doppietta di Correa) all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi. Gli Stregoni, invece, hanno subito una sconfitta casalinga per mano dell'Udinese di Gotti, coi friulani che si sono imposti per 4-2 grazie alle reti di Braaf, Molina, Stryger Larsen e Arslan.

Statistiche: durante gli unici tre match disputati in Serie A tra Milan e Benevento la squadra in trasferta è sempre andata a segno.

Milan: da valutare le condizioni di Ibrahimovic, A. Donnarumma e Maldini

Stefano Pioli e il suo Milan, dopo aver collezionato due sconfitte consecutive in campionato, sono scesi al quinto posto in classifica con 66 punti guadagnati, al pari di Napoli e Juventus. Per riacciuffare la zona Champions League, il tecnico ex Lazio potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma in porta. Theo Hernandez e Davide Calabria dovrebbero essere i terzini titolari del match, mentre la coppia Romagnoli-Kjaer dovrebbe piazzarsi il mezzo al reparto arretrato. Bennacer e Kessiè saranno probabilmente i mediani dell'incontro, nel frattempo sulla trequarti campo dovrebbero giocare dal primo minuto Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

Mandzukic, infine, avrà buone possibilità di essere il vertice offensivo dei rossoneri (in ballottaggio con Rafael Leao). Da valutare le condizioni fisiche di A. Donnarumma, Daniel Maldini e Zlatan Ibrahimovic, con l'attaccante svedese che, se dovesse recuperare in tempo, potrebbe prendere il posto di Mandzukic come riferimento in attacco.

Benevento, out Moncini

Mister Inzaghi e il suo Benevento, dopo uno straordinario girone d'andata, hanno ultimamente calato il ritmo e di conseguenza la mole di punti ottenuti. Per uscire dalla zona retrocessione, il tecnico ex Venezia potrebbe scegliere il 3-5-2, con Montipò a difesa dei pali. Caldirola, Barba e Glik dovrebbero formare il terzetto difensivo dei campani.

Cerniera di centrocampo che, invece, avrà buone possibilità di essere composta da Hetemaj, Viola e Ionita a far da filtro in mezzo, con Letizia che agirà come ala destra e Improta che si posizionerà sul versante sinistro. In attacco, infine, spazio a Gaich e Lapadula. Non sarà del match Moncini, causa infortunio, mentre sarà in dubbio la presenza di Tuia, Sau e Foulon.

Le probabili formazioni di Milan-Benevento:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Calabria, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu, Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli.

Benevento (3-5-2): Montipò, Barba, Caldirola, Glik, Letizia, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta, Lapadula, Gaich. Allenatore: Filippo Inzaghi.