Da lunedì 24 maggio potrebbero arrivare importanti novità riguardanti la Juventus. La società bianconera infatti potrebbe decidere di rivoluzionare staff dirigenziale e tecnico in vista della prossima stagione. Si parla infatti di un possibile addio di Fabio Paratici così come non sembra certa la riconferma di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. A tal riguardo arrivano indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse concreto della Juventus per Zidane, Allegri. Inoltre i bianconeri starebbero seguendo anche Giampiero Gasperini, Gennaro Gattuso, Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi.

Il tecnico livornese quindi dopo due stagioni potrebbe sedere di nuovo sulla panchina bianconera. Intanto però martedì 25 maggio farà ritorno all'Allianz Stadium in quanto parteciperà alla Partita del Cuore. Sarà l'edizione numero 30 di questa iniziativa di beneficienza, che vedrà come al solito protagonista la nazionale cantanti. Quest'ultima affronterà una selezione in cui giocheranno appunto Massimiliano Allegri ma anche John Elkann, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il tecnico toscano parteciperà alla Partita del Cuore

Il tecnico livornese giocherà in squadra con i vari Elkann, Agnelli, Nedved, Buffon, Pirlo e con i piloti della Ferrari. Il match è previsto martedì 25 maggio ma non è da scartare la possibilità che Allegri possa di nuovo ripresentarsi all'Allianz Stadium (o comunque alla Continassa) in questo fine di maggio. Si parla infatti del tecnico livornese come possibile sostituto di Pirlo nel caso in cui la società bianconera decidesse di esonerarlo.

In questi giorni però Allegri è stato avvicinato anche alla panchina del Real Madrid, che potrebbe decidere di esonerare Zidane. Il tecnico francese sarebbe anche lui un candidato a prendere il posto di Pirlo.

Il mercato della Juventus

Non solo Pirlo, potrebbe lasciare la Juventus anche Fabio Paratici. Il direttore sportivo infatti dopo undici anni nella società bianconera potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Per lui si parla di un interesse concreto del Manchester United e del Bayern Monaco. Come sostituto potrebbe essere promosso Federico Cherubini, già nello staff dirigenziale bianconero. Novità potrebbero riguardare anche la rosa dei giocatori. Si parla infatti di tanti possibili addii nella rosa della Juventus. L'obiettivo è alleggerire i costi e quindi il monte ingaggi. Potrebbero lasciare Torino Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.