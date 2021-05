Quattro giornate separano il Crotone dal ritorno in cadetteria, quattro gare utili per la società e per il tecnico Serse Cosmi per mettere in mostra qualche calciatore, magari da cedere in estate per fare cassa e provare ad allestire una squadra competitiva per il prossimo torneo di Serie B.

Con l'aritmetica certezza della retrocessione, le attenzioni in casa rossoblù si sono spostate dal rettangolo verde alla programmazione futura. La prossima stagione potrebbe non vedere in rosa il centrocampista Niccolò Zanellato per il quale ci sarebbero interessamenti da vari club di Serie A.

In uscita sarebbero anche gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias.

Crotone, Zanellato in uscita

Dopo quattro anni vissuti da protagonista in Calabria per il centrocampista Niccolò Zanellato l'avventura in rossoblù potrebbe terminare in questa stagione. L'ex primavera del Milan, titolare nella prima parte di stagione, potrebbe essere uno dei calciatori sacrificati sul mercato. Su di lui si sarebbe soffermata l'attenzione di club della massima serie con Udinese, Fiorentina e Sampdoria, oltre alla neopromossa Empoli.

Il calciatore, già nel giro della Nazionale italiana Under 21, potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva, essendo un elemento che nonostante la giovane età può già contare su tre tornei di Serie A con gli squali.

Simy e Messias, il Genoa sarebbe pronto all'offerta

Altri due calciatori molto discussi dalle indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni sarebbero gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. I due, autori di un grande torneo, avrebbero attirato le attenzioni di diversi club, tra questi ci sarebbe il Genoa del presidente Preziosi.

Il costo dell'operazione per entrambi i calciatori si aggirerebbe complessivamente sui 12 milioni di euro, di cui 8 relativi alla punta nigeriana e 4 per quella brasiliana.

Per Nwankwo Simy quello attuale è un torneo da sogno: 19 reti in 33 presenze, dopo aver messo a segno nell'annata precedente 20 gol in Serie B (laureandosi capocannoniere).

Junior Messias, invece, al debutto in Serie A in questo campionato ha siglato 8 reti fornendo diversi assist per i compagni. Nonostante i suoi 29 anni, il brasiliano ha entusiasmato gli addetti ai lavori attirando su di sé le attenzioni di molti club.

Crotone, finale da onorare

Ad attendere il Crotone sarà nella giornata di domenica 9 maggio la trasferta dell'Olimpico di Roma contro la squadra di Paulo Fonseca.

I giallorossi, reduci da due ko, proveranno rialzare la testa in casa. Il Crotone, sconfitto nell'ultima giornata contro l'Inter ha la necessità di onorare al meglio il finale di stagione già a partire dalla gara contro la Roma, che però rappresenta un tabù: nei cinque precedenti gli squali hanno sempre perso, segnando una sola rete, quella del girone d'andata di questa stagione nella sconfitta (1-3) dell'Ezio Scida.