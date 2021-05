Il Milan avrebbe pensato a Henrikh Mkhitaryan qualora Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare il proprio contratto coi rossoneri in scadenza a fine giugno.

L'armeno, che fa parte della "scuderia" di calciatori assistiti da Mino Raiola, potrebbe lasciare la Roma dopo l'arrivo di Jose Mourinho nella capitale. Il calciatore, infatti, non avrebbe rapporti idilliaci con il tecnico portoghese, con il quale avrebbe avuto dei dissidi durante l'avventura comune al Manchester United.

Calhanoglu sarebbe nel mirino della Juventus

La Juventus, oltre a Gianluigi Donnaruma, starebbe valutando l'arrivo di un altro calciatore che si potrebbe svincolare a parametro zero.

Si tratta di Hakan Calhanoglu, anch'egli del Milan, che non starebbe trovando l'intesa con la dirigenza rossonera. La sua richiesta sarebbe di 5 milioni di euro, mentre Paolo Maldini sarebbe a mettere sul piatto non più di 3 milioni annui.

Il club presieduto da Andrea Agnelli non avrebbe problemi ad accontentare l'ex Bayer Leverkusen, ma dovrebbe prima centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea sarebbe una condizione fondamentale per avere il sì del numero 10 turco.

Elliott potrebbe anche decidere di proporre a Calhanoglu un rinnovo alle cifre richieste dal calciatore se il Milan dovesse qualificarsi alla Champions League.

Mkhitaryan possibile colpo per i rossoneri

Mkhitaryan sarebbe un profilo molto utile per Stefano Pioli perché capace di giocare in tutti i ruoli dell'attacco. La sua polivalenza si adatterebbe a a vari moduli, come dimostrato nelle ultime stagioni giallorosse L'ottimo score realizzativo dell'armeno potrebbe convincere il Milan ad accelerare la trattativa per inserire in rosa un calciatore che apporterebbe molta esperienza nelle competizioni in Europa.

I dirigenti del club milanese, però, sarebbero anche interessati a tesserare un profilo più giovane. Si tratta di Dusan Vlahovic, autore di un'ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Il calciatore serbo classe 2000 avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, decisamente elevata per le casse rossonere. Il Milan potrebbe però ottenere diversi introiti dalle cessioni.

Ad esempio Alessio Romagnoli, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non è più titolare negli undici di Pioli e potrebbe partire per circa 25 milioni di euro. Sarebbe inoltre in uscita anche Samu Castillejo, molto apprezzato in Spagna.