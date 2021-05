La corsa a Massimiliano Allegri è partita. Il tecnico livornese è pronto a tornare in panchina e ad oggi, più che il Real Madrid, le piste calde sarebbero Juventus e Inter. I bianconeri lo corteggiano da tempo, Agnelli lo stima molto e i rapporti tra i due sono ottimi. L’addio molto probabile di Antonio Conte ai nerazzurri ha però rivoluzionato il valzer delle panchine.

Beppe Marotta, che già conosce l'allenatore toscano per il comune percorso vincente a Torino, potrebbe provare a inserirsi nella trattativa per dare ai nerazzurri un tecnico competitivo dopo la vittoria del campionato appena festeggiata.

Juventus e Inter, sarebbe battaglia per Allegri

Le ultime notizie sul futuro di Allegri raccontano di un vantaggio della Juve nella corsa al tecnico. Domani ci sarà l’assemblea di Exor e qualcuno sussurra che proprio da lì potrebbero uscire novità importanti per il futuro della panchina. La conferma di Andrea Pirlo sembra molto lontana, il quarto posto e la finale di Coppa Italia vinta, e quindi il finale in crescendo, non dovrebbero comunque valere la permanenza.

L’occasione di riportare a casa l'ex mister dei cinque scudetti è ghiotta e Agnelli ci proverà fino alla fine. Il problema al momento è che mancherebbe l’accordo economico e anche sulla durata del contratto le parti non sarebbero sulla stessa lunghezza d’onda.

La sua candidatura è comunque forte e poi non ci sarebbero molte alternative. Gattuso si è ormai accasato ufficialmente alla Fiorentina, Percassi ha blindato Gasperini, mentre Spalletti, l'outsider, sembra essere vicino al Napoli di De Laurentiis.

Basterà il momento di stand by all’Inter per provare a inserirsi? Anche in questo caso, per ora, ci sono solo rumors e questi spiegano che i nerazzurri non sarebbero per niente i favoriti.

La situazione economica non fa intravedere un progetto in crescita, anzi un giocatore big dovrebbe partire per provare a ripianare, almeno in parte, le perdite di bilancio. E proprio il ridimensionamento non andrebbe a genio al tecnico toscano.

Per la panchina dei Campioni d’Italia nel frattempo avanzano altri nomi. Simome Inzaghi per esempio potrebbe essere l’uomo giusto, perché il suo 3-5-2 si adatterebbe perfettamente alla rosa, ma va detto che oggi avrà luogo l'incontro con Lotito per capire prima se continuerà ad essere il mister della Lazio.

Si fanno anche i nomi di Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic, ma per ora nessuno sembra essere favorito.

La terza per via per Massimiliano Allegri porta a Madrid, sponda Real, ma Florentino Perez potrebbe arrivare tardi. Il presidente deve ancora incontrare Zidane per capire se continuare insieme oppure lasciarsi. L’incontro non c’è ancora stato e il tempo per provare convincere il mister italiano stringe.