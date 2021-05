Le semifinali di Champions League hanno regalato una sorpresa importante. Il Chelsea di Tuchel ha superato il Real Madrid qualificandosi per la finale di Istanbul. Sarà quindi una sfida tutta inglese, da una parte il Chelsea e dall'altra il Manchester City.

Il Real Madrid quindi non è riuscito a conquistare l'ennesima finale della propria storia. Fra i giocatori che hanno deluso c'è anche l'ex giocatore del Chelsea Eden Hazard, che in queste due stagioni al Real Madrid non ha inciso come ci si aspettava, a causa anche dei tanti infortuni subiti.

Come scrive la stampa spagnola il Real Madrid non sarebbe felice dell'impatto avuto dal belga soprattutto nella semifinale di Champions League. Allo stesso tempo non avrebbe gradito il fatto che Hazard sia stato immortalato accennando un sorriso a fine gara, mentre si complimentava con gli ex compagni del Chalsea.

Non è escluso che il giocatore possa essere messo sul mercato durante il calciomercato estivo.

Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Hazard potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. La prestazione non ideale contro il Chelsea nella semifinale di Champions League avrebbe convinto il Real Madrid a valutare la sua cessione.

D'altronde nei suoi due anni in Spagna il belga non è riuscito a dare un grande contributo. Come scrive la stampa spagnola Hazard potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per molte società, anche per la Juventus.

A facilitare un suo eventuale approdo a Torino ci sarebbero gli ottimi rapporti professionali fra il presidente del Real Madrid Florentino Perez e quello della Juventus Andrea Agnelli.

I due infatti hanno lavorato insieme al lancio della Superlega, progetto sportivo in 'concorrenza' alla Champions League poi non decollato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus difficilmente investirà una somma importante su Hazard, soprattutto se dovesse essere confermato la permanenza di Paulo Dybala la prossima stagione.

La punta argentina infatti potrebbe incontrare la società a fine stagione per decidere l'eventuale rinnovo di contratto (in scadenza alla fine della prossima stagione). Potrebbe però rimanere a Torino pure la prossima stagione, anche se le parti non dovessero trovare un'intesa contrattuale.

Anche Cristiano Ronaldo potrebbe rispettare il suo contratto con la Juventus, in scadenza a giugno 2022. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti il suo ingaggio da 31 milioni di euro a stagione non facilita un suo addio. Per questo non è da scartare la possibilità che possa andare in scadenza di contratto a giugno 2022.