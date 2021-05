Uno dei reparti che potrebbe registrare qualche novità nella prossima sessione estiva di calciomercato in casa Inter è quello del centrocampo. I nerazzurri cercheranno di piazzare in uscita Matìas Vecino, Roberto Gagliardini, Joao Mario e Radja Nainggolan, con questi ultimi due che torneranno rispettivamente dai prestiti a Sporting Lisbona e Cagliari. In entrata, invece, si cercherà di alzare il tasso tecnico per essere competitivi anche a livello europeo e, per questo motivo, uno degli obiettivi del club meneghino sarebbe Leandro Paredes, accostato ai milanesi già a gennaio.

L'Inter torna su Paredes

Nella scorsa sessione invernale di calciomercato uno dei nomi accostato all'Inter è stato quello di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, però, non ha voluto lasciare il Paris Saint Germain per giocarsi le proprie carte anche in ambito europeo, con i parigini che sono arrivati fino in semifinale di Champions League, venendo eliminati in settimana dal Manchester City. La prossima estate, però, il giocatore potrebbe tornare in Italia, visto che i nerazzurri non lo avrebbero perso di vista e potrebbero fare un nuovo tentativo.

I rapporti tra i due club sono ottimi e questo potrebbe anche facilitare la buona riuscita dell'affare. Paredes potrebbe premere per la cessione per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto a Parigi in quest'annata.

Il regista argentino, infatti, ha giocato venti partite in Ligue 1, mettendo a segno una rete e collezionando due assist, giocando di più in Champions League avendo messo insieme otto presenze. Il classe 1994 conosce molto bene il campionato italiano, avendo giocato con le maglie di Empoli e Roma prima di trasferirsi allo Zenit nel 2017 e nel 2019 a Parigi per 40 milioni di euro.

La trattativa con il Psg

Come detto, i rapporti tra Inter e Paris Saint Germain sono buoni, come testimonia il trasferimento a Parigi di Mauro Icardi. Questo potrebbe facilitare l'affare Leandro Paredes ma i francesi non dovrebbero concedere sconti. Rispetto a gennaio, quando si paventava uno scambio con Christian Eriksen, adesso i due potrebbero giocare insieme nella Milano nerazzurra.

Non è escluso che le due società possano anche intavolare un affare con una formula simile a quella che ha portato Icardi al Psg: un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro, con l'impegno di esercitare il riscatto l'anno successivo, proprio come fatto dai francesi con Maurito. In questo modo l'Inter avrebbe in rosa un giocatore in grado anche di far rifiatare Marcelo Brozovic, visto che il croato al momento non ha un alter ego in rosa.