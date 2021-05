La Juventus in estate dovrà necessariamente rinforzare alcuni settori. Le principali difficoltà della stagione hanno riguardato il centrocampo, reparto in cui è mancato un gioco di qualità e le verticalizzazioni verso le punte. Per questo sono probabili degli investimenti importanti sulla mediana: ormai da settimane circola la voce sul possibile arrivo di Manuel Locatelli ma anche di un interesse concreto per Houssem Aouar del Lione e per Julian Draxler (in scadenza con il Paris Saint Germain). Potrebbe inoltre arrivare una punta completare il settore avanzato.

In difesa invece i principali investimenti dovrebbero riguardare la fascia sinistra. Dopo sei stagioni in bianconero Alex Sandro potrebbe lasciare Torino. Per lui si parla di un possibile trasferimento al Chelsea, con il tecnico Tomas Tuchel che è uno dei suoi principali estimatori. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe definirsi uno scambio che porterebbe Alex Sandro a Londra ed Emerson Palmieri a Torino. Il nazionale italiano però non sarebbe l'unico obiettivo della fascia sinistra per la Juventus.

La Juventus potrebbe investire su Gayà

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi profili per la fascia sinistra difensiva. Oltre ad Emerson Palmieri (che potrebbe arrivare nello scambio che porterebbe Alex Sandro al Chelsea) si starebbe studiando l'acquisto di José Luis Gayà, terzino del Valencia in scadenza di contratto a giugno 2023.

La situazione economica della società spagnola non sarebbe idilliaca, di conseguenza potrebbe esserci la cessione del nazionale spagnolo. Il Valencia però preferirebbe venderlo all'estero e non in Spagna, con il Barcellona che sarebbe pronto a investire su di lui. La destinazione Juventus potrebbe essere gradita al giocatore classe '95, che è valutato circa 25 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di uno fra Emerson Palmieri e Gayà e la contemporanea cessione di Alex Sandro porterebbe per la Juventus a puntare su un'alternativa al titolare della fascia sinistra. Pare difficile pensare a una conferma di Frabotta, che potrebbe finire al Sassuolo, magari come contropartita tecnica per l'acquisto di Manuel Locatelli.

Potrebbe invece rimanere a Torino Luca Pellegrini, terzino attualmente in prestito al Genoa ma condizionato in questa stagione da un infortunio pesante.

Rimanendo in tema difesa, in caso di addio al calcio giocato di Giorgio Chiellini, potrebbe arrivare Alessio Romagnoli. Non è da scartare però la permanenza di Daniele Rugani a Torino la prossima stagione. Il centrale attualmente in prestito al Cagliari potrebbe diventare la prima alternativa ai titolari.