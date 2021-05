L'Inter avrebbe cominciato a programmare la prossima stagione, soprattutto in seguito all'arrivo in Italia del presidente, Steven Zhang. I nerazzurri per l'anno prossimo hanno l'obiettivo di migliorare anche in ambito europeo, anche perché saranno nella prima fascia di Champions League.

In particolare riguardo al calciomercato sarebbero due i nomi "cerchiati in rosso" per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: Juan Musso e Rodrigo De Paul.

Inter su De Paul e Musso

L'obiettivo numero uno dell'Inter nella prossima sessione di mercato sembrerebbe essere Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino è stato accostato ai nerazzurri già nelle scorse sessioni ma l'affare non è andato mai in porto a causa delle richieste dell'Udinese. Il giocatore, però, ora è pronto al grande salto nel calcio che conta con i nerazzurri potrebbe cominciare a giocare con continuità anche ad alti livelli, soprattutto in campo europeo, cosa impossibile da fare all'Udinese.

In quest'annata, inoltre, De Paul sembra aver fatto un ulteriore salto di qualità, risultando anche il bomber dei friulani, trascinando la squadra di Gotti alla salvezza. Sono otto le reti messe a segno in 31 partite, collezionando anche sette assist. Il classe 1994 non è l'unico tra le fila dell'Udinese a piacere ai nerazzurri.

Nel mirino dell'Inter, infatti, ci sarebbe anche Juan Musso, estremo difensore, anche lui argentino e molto amico di Lautaro Martinez, essendo cresciuti insieme al Racing Avellaneda. Samir Handanovic non sembra offrire più le dovute garanzie dal punto di vista tecnico e per questo lo sloveno potrebbe restare come alternativa, anche per una questione di spogliatoio.

Possibile doppia operazione con l'Udinese

Inter e Udinese avrebbero già cominciato a discutere del futuro di Juan Musso e Rodrigo De Paul. La valutazione dei due giocatori si aggira intorno ai 50 milioni di euro complessivamente, ma per abbassare l'esborso economico i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire anche due contropartite tecniche.

Nell'affare potrebbero entrare Ionut Radu, portiere rumeno che non ha trovato spazio quest'anno e valutato 10 milioni di euro, e Andrea Pinamonti, giovane attaccante ma già con una discreta esperienza, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Tale operazione, qualora andasse in porto, permetterebbe di realizzare anche due plusvalenze importanti.