La Juventus a fine stagione potrebbe essere coinvolta nel valzer delle panchine. Infatti, i bianconeri non hanno ancora deciso se confermare Andrea Pirlo oppure se optare per un altro allenatore. Alla Juventus vengono accostati diversi nomi visto che anche altre squadre sembrano intenzionate a cambiare guida tecnica. La prima panchina che presenterà una novità nella stagione 2021/2022 è quella della Roma, visto che i giallorossi saranno guidati da Mourinho. Adesso non resta che attendere di capire se le novità riguarderanno altre squadre di alta classifica.

La Juventus, una decisione definitiva, potrebbe prenderla tra qualche settimana e i bianconeri potrebbero affidarsi nuovamente a Massimiliano Allegri. Ma nelle ultime ore si continua a parlare anche di Zinedine Zidane.

La Juventus pensa al futuro

La Juventus al termine di questa stagione potrebbe attuare una piccola rivoluzione. Infatti, resta da capire se verranno confermati Pavel Nedved e Fabio Paratici, ma il cambiamento più grande potrebbe avvenire in panchina. Andrea Pirlo non si è ancora guadagnato una conferma e per avere una speranza di restare alla guida dei bianconeri dovrà vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la Champions. Se otterrà questi risultati la Juventus potrebbe dargli un'altra chance, in caso contrario il divorzio sembra scontato.

Il candidato numero uno per la panchina della Vecchia Signora sembra essere Massimiliano Allegri. Per la Juventus arrivare al tecnico livornese sembra essere la via più facile da perseguire: Allegri non è legato a nessuna squadra e metterlo sotto contratto sarebbe davvero semplice. Ma la Juventus potrebbe valutare diversi nomi e il pallino della dirigenza potrebbe essere Zinedine Zidane.

Ma in questo caso bisognerà capire se l'allenatore francese lascerà oppure no il Real Madrid. Arrivare a Zinedine Zidane potrebbe essere più complicato proprio perché non è libero.

Intanto Pirlo lavora alla Continassa

Mentre i media si interrogano sul futuro della panchina di Andrea Pirlo, il tecnico bresciano, invece, pensa al campo e in modo particolare alla sfida contro il Milan.

Quella contro i rossoneri è una gara fondamentale per la Juventus, perché vincere significherebbe fare un passo avanti in ottica Champions League. Dunque, per questa sfida Andrea Pirlo spera di recuperare Federico Chiesa. Al momento, però, il numero 22 juventino sta continuando a lavorare a parte. Perciò bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se Chiesa potrà essere a disposizione. Il 6 maggio la Juventus si ritroverà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.