L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima sessione di calciomercato. Conquistato lo scudetto con largo anticipo, dominando il campionato, il prossimo step per la squadra nerazzurra sarà quello di essere competitiva anche in Champions League. Quest'anno, infatti, la squadra di Antonio Conte ha deluso le aspettative, arrivando ultima nella fase a gironi e venendo eliminata dalle competizioni europee. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il centrocampo, visto che sembra mancare un elemento in grado di portare in dote un discreto numero di gol.

Per questo motivo il grande sogno del tecnico sarebbe Sergej Milinkovic-Savic.

Conte chiede Milinkovic-Savic

Conte avrebbe avanzato la propria richiesta come regalo scudetto in vista della prossima stagione. Un regalo che risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è visto come il rinforzo ideale per far fare il definitivo salto di qualità alla rosa nerazzurra anche in ambito europeo. Il tecnico nerazzurro lo vorrebbe in quanto il giocatore garantisce anche un buon numero di reti, come dimostrato anche in questa stagione.

Grazie ai gol del Sergente, infatti, la Lazio è in piena lotta per un piazzamento in Champions League. Il classe 1995 ha messo a segno otto reti e collezionato nove assist in trenta partite di campionato.

Numeri importanti per il giocatore, che punta ad arrivare in doppia cifra. Una mossa importante sarebbe stata fatta dall'amministratore delegato del club meneghino, Giuseppe Marotta, che, stando a quanto riportato dal Messaggero, avrebbe anche telefonato all'agente di Milinkovic-Savic, Meteja Kezman, per cominciare a muovere i primi passi in vista della trattativa con la Lazio, con Claudio Lotito che difficilmente potrà chiedere i 100 milioni di euro richiesti nelle scorse sessioni di mercato, prima della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio post Pandemia.

La trattativa con la Lazio

Inter e Lazio potrebbero sedersi al tavolo delle trattative al termine di questa stagione per discutere del futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo potrebbe anche premere per la cessione.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, i nerazzurri potrebbero anche arrivare a mettere sul piatto una cifra vicina agli 80 milioni di euro, bonus compresi, grazie al finanziamento in arrivo di 250 milioni di euro.

Una cifra importante, soprattutto per la crisi che sta attraversando il mondo del calcio, e che, se confermata, difficilmente verrebbe rifiutata dal patron dei biancocelesti, Claudio Lotito. Bisognerà vedere se il club meneghino proverà a mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.