La Juventus, la prossima stagione, potrebbe ripartire da Massimiliano Allegri. Gran parte dei giornali sportivi, in questi giorni, danno come molto probabile il ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera. Difficile, infatti, pensare ad una riconferma di Andrea Pirlo per la prossima stagione, sia nel caso in cui la Juventus dovesse raggiungere gli ultimi due obiettivi stagionali (qualificazione alla Champions League e Coppa Italia) sia nel caso dovesse fallirli. L'eventuale ritorno di Allegri, però, non dovrebbe cambiare le strategie di mercato avviate da due anni a questa parte.

Si continuerà a dare fiducia ai giovani, cercando di costruire una rosa che, alla lunga, possa ritornare ad essere competitiva non solo in Italia ma anche in Europa. Nella probabile Juventus di Allegri 2021-2022, dovrebbero essere certa la presenza di Bentancur, Cuadrado e Arthur Melo. Come riporta il Corriere di Torino, il colombiano rimane un punto di riferimento della squadra bianconera e lo sarà probabilmente anche con Allegri. Fiducia anche a Bentancur, l'uruguaiano si è affermato in bianconero anche grazie al lavoro portato avanti dal tecnico toscano. Infine, dovrebbe essere confermato anche Arthur Melo, che, in questa stagione, ha deluso le aspettative.

Allegri potrebbe ripartire da Bentancur, Cuadrado e Arthur Melo

La Juventus, dalla prossima stagione, dovrebbe ripartire da Bentancur, Cuadrado e Arthur Melo. L'eventuale ritorno di Allegri sulla panchina bianconera dovrebbe facilitare la loro permanenza. Anche il brasiliano potrebbe rappresentare un riferimento importante per il centrocampo, anche perché Allegri ha sempre apprezzato i giocatori tecnici. Potrebbero, invece, partire Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a parametri zero nell'estate 2019 ma che non hanno mai inciso come ci si aspettava.

La loro cessione, oltre ad alleggerire il monte ingaggi, (guadagnano ciascuno sette milioni di euro a stagione) garantirebbe anche un'ottima plusvalenza finanziaria alla società bianconera.

Il futuro professionale di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala

Per quanto riguarda, invece, il futuro professionale di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, sarà gestito direttamente dalla Juventus.

Alcune indiscrezioni di mercato confermerebbero come il tecnico livornese non avrebbe problemi ad avallare la cessione di Cristiano Ronaldo e ripartirebbe volentieri dall'argentino. Il portoghese, negli ultimi giorni, è stato avvicinato sia al Manchester United che al Paris Saint Germain. Si parla di una volontà del giocatore di lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. Da parte di Cristiano Ronaldo, però, ci sarebbe il desiderio di rimanere nel calcio che conta, per questo accetterebbe Manchester United e Paris Saint Germain come destinazioni.