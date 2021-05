La Juventus in queste settimane si concentrerà soprattutto sul campo. Infatti, i bianconeri hanno ancora qualche piccola speranza di centrare un posto in Champions League. La Juventus è ad un solo punto dal Napoli, perciò le prossime due giornate saranno decisive in questo senso. Al termine del campionato poi la società dovrà risolvere la questione allenatore. Il futuro di Andrea Pirlo sembra scritto e difficilmente dovrebbe essere confermato. Secondo a rumors sul web, lo spogliatoio della Juventus avrebbe indicato il nome di Gennaro Gattuso come preferito per sostituire il tecnico bresciano.

La Juventus deve pensare al campo

La Juventus nelle prossime settimane lavorerà intensamente su due fronti: il campo e il mercato. Infatti, la società dovrà delineare le strategie di mercato, mentre la squadra dovrà fare di tutto per cercare la qualificazione alla Champions League. Accedere ad un piazzamento per l'Europa che conta sarebbe fondamentale per la Juventus, ma questo potrebbe non bastare ad Andrea Pirlo per salvare la sua panchina. Il destino del tecnico bresciano sembra comunque segnato. Per questo motivo già da alcune settimane circolano i nomi dei suoi possibili sostituti. Il nome più caldo sembra essere quello di Massimiliano Allegri, poi segue a ruota Zinedine Zidane e nelle ultime si parla anche di Gennaro Gattuso come opzione per la panchina bianconera.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. Anche se la sensazione è che la Juventus sceglierà il nuovo allenatore solo al termine della stagione. Dunque, i tifosi bianconeri dovranno ancora attendere per capire chi sarà il successore di Andrea Pirlo.

Pirlo pensa al match contro l'Inter

Mentre in molti si concentrano sul nuovo allenatore della Juventus, la squadra ha già messo nel mirino la gara contro l'Inter.

La partita contro i nerazzurri sarà fondamentale per i bianconeri, perciò Andrea Pirlo e i suoi ragazzi stamani 13 maggio si sono ritrovati alla Continassa per allenarsi in vista del derby d'Italia. Per questa partita ci sono alcuni dubbi di formazione che verranno risolti tra venerdì 14 e sabato 15 maggio. La Juventus non avrà molto tempo per preparare la gara contro l'Inter e Pirlo dovrà sciogliere ben presto i dubbi.

Uno dei modi più teneri da sciogliere riguarda l'attacco. Infatti, la certezza della Juventus è Cristiano Ronaldo, al suo fianco potrebbe toccare ancora a Paulo Dybala. Entrambi, nella gara contro il Sassuolo hanno segnato il loro centesimo gol con la maglia della Juventus. Per questo motivo Pirlo potrebbe puntare ancora sull'argentino che sembra in buona condizione.