Dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta il futuro di Andrea Pirlo sarebbe appeso a un filo. Decisiva dovrebbe essere la partita contro il Parma se dovesse esserci un ulteriore stop per la corsa alla Champions League, si complicherebbe ancora. Ci sono fatti diversi nomi per il dopo Pirlo, in pole c'è quello di Massimiliano Allegri.

Pirlo in bilico, al suo posto pronti Allegri, Gasperini e S.Inzaghi

La sconfitta contro l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, potrebbe avere aperto scuri scenari in casa Juventus. Il futuro di Andrea Pirlo è in bilico ma non solo lui rischierebbe il posto in vista della prossima stagione, sul piede di partenza infatti, ci sarebbero anche Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Il loro lavoro sarebbe ancora in discussione, Andrea Agnelli avrebbe preparato una lista con vari nomi per l'eventuale dopo Pirlo, se il tecnico dovesse fallire la prossima partita contro il Parma, le cose allora peggiorerebbero ulteriormente. In pole c'è il nome di Massimiliano Allegri, l'ex tecnico livornese sarebbe pronto a tornare alla guida della Juventus per rimettersi in gioco. Il sogno resterebbe comunque quello di Zinedine Zidane, l'attuale tecnico del Real Madrid da sempre, è stato l'obiettivo principale per la panchina. Gli altri profili seguiti, sono quelli di Giampiero Gasperini. Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.

Non solo Pirlo, a rischiare il posto anche diversi giocatori

Non solo Pirlo rischierebbe di saltare per la prossima stagione, in tanti si giocano molto in queste ultime partite.

Uno su tutti è Paulo Dybala, l'attaccante argentino non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con Paul Pogba. Il francese non si troverebbe bene a Manchester e a Torino tornerebbe volentieri. Anche Ronaldo non è sicuro di restare, in caso di mancata qualificazione in Champions League, pure lui potrebbe fare le valigie ma non è detto, perché nessuno, potrebbe offrire lo stipendio che percepisce alla Juventus, ovvero i famosi 31 milioni.

Sul taccuino di Fabio Paratici ci sono diversi profili per rinforzare la rosa, uno su tutti è quello di Donnarumma, il portiere del Milan potrebbe non rinnovare con il Milan e se dovesse partire Szczęsny, la Juventus, avrebbe più disponibilità economica per tentare l'assalto decisivo. Per quanto riguarda l'attacco invece, il nome più gettonato, potrebbe essere quello di Mauro Icardi, ma il reparto da sistemare è il centrocampo.

Ci sono in lizza diversi giocatori oltre a Pogba, si fanno vive le piste per Locatelli del Sassuolo, Gosens dell'Atalanta e di De Paul in forza all'Udinese.